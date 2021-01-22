Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» - так расценил СК призывы сторонников Навального к школьникам участвовать в незаконных митингах. Активисты блогера впервые привлекли учащихся на свои акции еще в 2017 году. Но с тех пор технологии воздействия оппозиционеров на неокрепшую психику тинейджеров претерпели некоторые изменения.

Следственный комитет России в пятницу возбудил уголовное дело, поводом для которого стала активная агитация участвовать в субботних несанкционированных акциях. «В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», – заявила представитель комитета Светлана Петренко.

Несмотря на эту опасность, сторонники блогера Алексея Навального размещают в социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube призывы участвовать в митингах в Москве в других городах России, добавила Петренко, причем адресованы эти призывы, главным образом, к несовершеннолетним.

За агитацию собираться на несанкционированные уличные акции в пятницу трое соратников Навального были подвергнуты наказанию. На девять суток суд отправил под арест Киру Ярмыш, Георгия Албурова – на 10 суток, а юрист Любовь Соболь должна будет заплатить штраф в 250 тыс. рублей.

Наблюдатели отмечают, что в этот раз несистемная оппозиция действительно сделала ставку на школьников, причем не только на старшеклассников, но и попросту на детей. Как признался журналист Александр Жирнов, его 13-летняя дочь «засыпала меня вопросами о том, кто такой Навальный, почему его нужно защищать и зачем вынимать «симку» из телефона, отправляясь на митинг 23 января». «Заботливые «буревестники революции» не только активно выгоняют наших детей на митинг, но и подробно инструктируют их, как лучше подготовиться», – пишет Жирнов. По его словам, в призывах в соцсетях используются различные манипуляции для давления на неокрепшую психику подростков.

«Дорогие мамы и папы, если вы любите ваших отпрысков, посмотрите, что они сейчас читают в своих «мобильниках». Дайте им на выходные интересное дело, сходите вместе в лес на лыжах, на каток, в кино, почитайте книги», – посоветовал журналист.

В середине этой недели Роскомнадзор потребовал от соцсетей пресекать призывы к участию в митингах в поддержку Навального. Генпрокуратура, в свою очередь, настаивала на полном ограничении доступа к порталам, публикующих подобные призывы. В пятницу Роскомнадзор отчитался о том, что модераторы «ВКонтакте» и YouTube удалили около 50 процентов незаконной информации от всего найденного объема. В приложении TikTok убрали 38 процентов подобных данных, а в Instagram – 17 процентов.

Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов пояснил, что тот же TikTok, который хоть и был разработан китайцами, теперь стал глобальным и практически «весь работает на американских серверах». В США же «сидит практически вся их команда». «Есть подозрение, что, несмотря на то, что это китайский сервис, там завелись «засланные казачки», которые и провернули эту процедуру», – сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД. «Операция с этими роликами –

это что-то небывалое по быстроте и масштабу раскрутки. За короткое время они загадили мозги огромному количеству детей,

включая младшекласников. Это «твитерный» прием: раскрутка хэштегов и выведение в тренды», – констатирует эксперт. Он приветствовал тот факт, что по требованию Роскомнадзора TikTok начал удалять ролики с агитацией. Но если Москва не выстроит систематическую договоренность с Пекином, то ситуация может повториться.

«Россия вполне может попросить китайских владельцев TikTok: «Ребята, не пропускайте у себя тем, которые содержат призывы к несанкционированным митингам и насилию в России, а особенно – направленных на малолетних. Это абсолютно понятная китайцам модель. Не думаю, что в Пекине будут сильно сопротивляться», – заключил Ашманов.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев так описывает манипуляции, с помощью которых заманивают подростков: «В детских пабликах размещаются сообщения с предупреждением о том, что «если Навального посадят, то 13 стран объявят России войну, и вы все погибнете». Также распространяется вранье по поводу того, что ЕСПЧ выплатит всем задержанным по 10 тыс. долларов США». Матвейчев напомнил, что по итогам одной из прошлых акций задержанные не получили никаких выплат, вопреки обещаниям Навального, зато многие были отчислены из вузов. «Этих несчастных детей просто обманывают и все, – посетовал он.

Политолог напомнил, что на прежние незаконные акции Навальному в Москве также удавалось выманивать так называемую «школоту» – весной 2017-го и осенью 2018 года. «С тех пор методы сторонников Навального не изменились, используются те же самые инструменты – социальные сети. Изменились только сами соцсети, ведь тогда не было TikTok. А что касается организаторов акций, то они явно стали наглее. Ложь теперь более беспардонная», – констатирует эксперт.

По его словам, за блогером идут ничего не понимающие в политике тинейджеры. «Навальный никакой не лидер, а просто говорящая голова, которая озвучивает тексты, написанные где-то за границей на английском языке. Он превратился по сути в пособника иностранных спецслужб, работающих против России», – подчеркнул эксперт.

Матвейчев не исключает, что субботние манифестации в итоге превратятся в провокацию и завершатся актами хулиганства. «Особенно возмущены родители, чьих детей это коснулось. Детей вовлекают в политику. Взрослые люди не хотят идти за Навальным, все понимают, что он по сути стал шпионом», – уверен политолог.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская уверена, что использование детей в политических целях – это демонстрация слабости организаторов акций, неспособных мобилизовать взрослых сторонников. «Я уважаю право каждого человека на выражение своей гражданской позиции. Но я знаю закон и суть протестных технологий. И технологий манипулирования. Это всегда плохо, но когда они применяются к детям – это недопустимо», – написала омбудсмен в Facebook.

И в родительском, и в адвокатском сообществе требуют принять самые серьезные меры к тем, кто пытается вовлечь в уличные провокации детей. Так, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов считает, что агитаторы должны быть подвергнуты уголовному наказанию, а не административному. «Люди не понимают, что нельзя прикрываться детьми. Должен быть не просто административный арест на трое суток или штраф на пять тысяч рублей. Мы выступаем за то, чтобы правоохранительная и судебная система отреагировала в конце концов. Дети должны быть вне политики», – заявил Коченов.

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«Как я уже многократно говорил, так называемая «либеральная оппозиция» наиболее безжалостно относится к своим сторонникам, которые для нее просто расходный материал, – написал в пятницу в своем Telegram-канале известный адвокат Дмитрий Аграновский. – Но самое отвратительное, что в несанкционированные митинги пытаются втянуть несовершеннолетних и детей».

«Я считаю, что правоохранительные органы должны решительнее превентивно пресекать такую деятельность, а не только реагировать по факту – пишет Аграновский – Важно помнить - призывы провокаторов могут сломать жизни несовершеннолетним и детям!»

Он напоминает о статье 20.2. Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», согласно которому несовершеннолетним до 16 лет, а точнее – их родителям или опекунам за участие в таких митингах (если при этом их ребенок не совершил уголовно наказуемого деяния) грозит административный штраф – в 30-50 тысяч рублей.

Что касается самого ребенка, то его могут поставить на учет в комиссии по несовершеннолетним. По этой статье, организаторам незаконного митинга с участием детей придется от 20 до 100 часов трудиться на общественных работах, а то и провести 15 суток в КПЗ.

Юрист также напомнил «всем, кто тянет детей на завтрашние несанкционированные митинги» об уголовной ответственности по статье 150 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Именно по этой статье СК в пятницу и возбудил уголовное дело. Наказание ее нарушителям грозит серьезное – лишение свободы на срок до 5 лет, а с дополнительными статьями – и до 8 лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора в адрес соцсетей. Он заявил, что участие в акциях – личное дело студентов, но если мероприятия незаконные, то могут быть наступить последствия – в зависимости от политики вуза.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов напоминает в своем Facebook, что соблюдать порядок при организации митингов и шествий принято не только в России, это свойственно всем развитым странам, причем подобные правила возникли давно – в США, странах Европы и Азии уже с 30-х годов прошлого века.

«Их цель – обеспечение общественного порядка, защита прав и интересов лиц, не вовлеченных в массовую акцию, но находящихся рядом», – напомнил эксперт. Так, в Лос-Анджелесе нужно уведомлять власти до 45 дней до проведения акции. Иногда требуется согласовать акции с коммунальными службами и пожарными, «дабы они не противоречили действующему законодательству и не создавали угрозы окружающим». «Это позволяет оценить необходимые ресурсы для поддержания правопорядка, спокойствия и соблюдения заявленных целей акции», – пояснил член ОП.