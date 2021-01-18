Запад готовит Навального к развалу России

Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе об осужденном за уголовные преступления блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его западные кураторы?

В ночь на понедельник США и их союзники в Европе практически в унисон выступили с заявлениями в поддержку блогера Алексея Навального, задержанного в воскресенье сразу по прилете в Москве. Судя по синхронности этих выступлений, страны Запада согласовали свою позицию заранее – и арест, который был произведен в «Шереметьево», не стал для них неожиданностью.

С похожими требованиями выступила верхушка Евросоюза, главы МИДов Германии, Италии и Франции. Самый резкий тон взяла Прибалтика – главы эстонского, латвийского и литовского МИДов потребовали от Брюсселя ввести против Москвы дополнительные санкции. «Евросоюз должен реагировать быстро!», – заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В Вашингтоне в пользу Навального солидарно выступили представители обеих администраций – и уходящего Трампа, и без пяти минут президента Байдена. Покидающий свой пост через пару дней глава Госдепа Майк Помпео призвал отпустить Навального, а Джейк Салливан, которого Байден пообещал назначить своим советником по нацбезопасности написал в Twitter: «Атаки Кремля на Навального – это не просто нарушения прав человека, это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали».

Заявления западных политиков по Навальному написаны «как под копирку», указал глава МИД России Сергей Лавров. Но в их подоплеке – желание отвлечь внимание собственного общественного мнения от глубокого кризиса, в котором оказались западные страны, пояснил министр.

Часть западных элит в случае Навального преследует не только тактическую цель (например, отвлечь собственные медиа и общество от проблем с легитимностью того же Байдена), но и цель стратегическую. Неслучайно, из буквального прочтения слов Салливана следует, что за океаном блогера уже рассматривают как некоего выразителя воли всего народа России, хотя для этого нет никаких юридических или политических оснований.

Блогера готовят как фигуру на случай реализации сценария смены власти в России, поясняет профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. При этом, по мнению эксперта, сценарий предполагает отнюдь не «демократизацию» страны по западным либеральным образцам, а попросту распад России.

«Навальный используется как таран, чтобы попытаться сломать нынешнюю систему власти.

Под это готовят фанатиков-сторонников, чтобы они дестабилизировали обстановку в крупных городах – выходили на улицы на массовые беспорядки, запугивали бы обычных людей, – говорит Матвейчев. – Никто там не заинтересован, чтобы у нас был порядок и процветание».

Он подчеркнул, что Запад хочет возвращения в России хаоса 90-х в ухудшенном варианте. Эксперт отмечает, что ныне используются те же методы, что и при развале Советского Союза – посеять вражду провинцией и федеральным центром, между отдельными субъектами. «Как тогда разжигали сепаратизм в Прибалтике, на Украине, в Закавказье, так теперь вбрасывают, что Урал обидел дальневосточников, Москва обидела Кавказ, Краснодар объедает кого-то, а тому-то чего-то недодают. Вот истинные намерения, а не борьба с «подавлением демократии» или «разгулом коррупции», – добавил эксперт.

Сценарий прихода Навального к власти маловероятен, но если это допустить, то в России немедленно начнется гражданская война, предупредил политолог. «Вспомните нашу гражданскую войну после революции 1917 года: сразу в разных концах страны высадились англичане, американцы, японцы, чтобы отгрызть у нас портовые территории», – рассуждает Матвейчев. – «Сейчас украинская воинская группировка стоит у границ Донбасса и России. Что, Киев не захочет в такой ситуации пойти в наступление и дойти до самого Дона?».

«Запад не верит в победу Навального, он его использует в качестве инструмента. Точнее, он используется в комбинации игр нескольких западных разведок под руководством американской, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. – Будь на месте Навального кто-нибудь еще, комбинация в целом выглядела бы также. Блогер – очень удобная кандидатура на роль политического заключенного. Если сейчас с ним что-нибудь не очень хорошее случится – это будет сакральная жертва».

В случае выбывания Навлаьного из игры по каким-либо причинвм у западных спецслужб есть альтернативный вариант для проведения антироссийской политики. «Ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – полагате Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.

Навального на Западе позиционируют как политического лидера, но это делается лишь для расшатывания ситуации.

«Если предположить маловероятное – что власть переменится при помощи Навального, то он никогда не займет пост главы нового государства. Он может играть роль лишь для попытки некоего ситуационного захвата власти.

Навальный всерьез надеется, что он в итоге этой авантюры сорвет большой куш, займет место главы государства. По всей видимости, на Западе ему в какой-то степени это обещают», – предполагает Манойло.

«Но самовлюбленность Навального не позволяет ему понять, что этого никогда не будет, – ни при каких условиях и раскладах, даже если режим поменяется, – уверен эксперт. – Если даже власть будет захвачена, новой вертикали не возникнет. Не будет второго Ельцина. Будет просто хаос».

В том, что за спиной у Навального маячат западные кураторы, уверены и в российской системной оппозиции. За блогером Алексеем Навальным стоят опытные специалисты, сам он себе не хозяин, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего кроме попытки опошлить российскую действительность. Он сам себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты, которые раскручивали подобных людей ранее», – сказал лидер коммунистов.

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Эксперты также отмечают двойные стандарты в действиях западных политиков по отношению к радикальной оппозиции в Москве и протестующими в Вашингтоне, несогласными с проигрышем Дональда Трампа.

«Все познается в сравнении. «Мы здесь власть» в США запрессовали по всем правилам аннигиляции. 100 уголовных дел, 300 обвиняемых, CNN требует раздавить троцкистскую гадину. И все это буйство красок – строго в рамках всемирной демократии, – заметил публицист Армен Гаспарян в своем Telegram-канале. – Что было бы с нашим бьюти-блогером Навальным, если бы он свою кипучую деятельность осуществлял в Вашингтоне? Из двух ружей застрелился бы по итогу пламенных призывов захватить власть и построить «Прекрасную Америку будущего»?».



За призывы Навального к кампании уличных протестов после его задержания, социальные сети должны были бы применить к нему санкции и заблокировать ему доступ. Примерно так, как они поступили с Трампом после того, как он обратился к своим сторонникам на улицах Вашингтона. «Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – говорит Матвейчев.

«Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – заключил эксперт.