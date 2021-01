Блогер опроверг избиение сторонницы Навального во Внуково Политолог: Западные спецслужбы заменят Навального женой Юлией Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 18 января 2021, 11:37

Заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия обеспокоена задержанием в России Навального и призывает к его немедленному освобождению. «После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину. Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен», – заявил Маас. По его словам, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», – подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального. Лидеры ЕС также осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному 17 января 2021, 16:48

ФСИН задержала Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021, 21:09

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропорт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. Европейские политики усомнились в любви Навального к России 15 января 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Европейские политики усомнились в любви Навального к России 15 января 2021, 14:44

Захарова отреагировала на заявления Запада о задержании Навального 18 января 2021, 03:30

Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской 15 января 2021, 13:40

Эксперт рассказал, зачем Навальный возвращается в Россию 15 января 2021, 13:55

Немецкая охрана доставила Навального к самолету на автомобиле с «мигалками» 17 января 2021, 16:29

Эксперт разъяснил законность задержания Навального 18 января 2021, 10:28

В чем заключается суть санкций – снизить благосостояние народа до минимума, чтобы вызвать недовольство этого народа и обвинить в этом правящее правительство. Сама логическая связь в этом всем по-другому не складывается», – отметил немецкий политик. По мнению Гердта, до приезда Навального необходимо в медийном пространстве «выставить все законно обоснованные претензии и обвинения», которые планируется предъявить блогеру на месте. «Если сейчас там (в России) начнется преследование, здесь (на Западе) опять начнется истерия – «вот, свобода и права человека нарушаются, надо усилить санкции». Поэтому я думаю, что именно с этим связано его возвращение домой. И сейчас важно медийно оповестить мир, что по нескольким статьям были совершены нарушения; мы обязаны как государство, не делая исключений ни к кому, и ему в том числе, такое поведение, вредящее стране и народу, разобрать на законных основаниях. И в случае, если все это будет подтверждено, ему грозит конкретный срок. И он должен будет сам решать, готов ли он предстать перед судом и свое поведение как-либо защищать», – указал депутат. По его словам, США никогда не были примером демократии, история с Навальным это подтвердила, с Соединенных Штатов «слетела их маска». «Там всегда было то, что есть сейчас – страшнейшая манипуляция выборами, которую только можно себе представить. Этого себе не мог позволить ни [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, ни [президент Сирии Башар] Асад – никто. А там это себе позволяют и при всем при этом прикрываются демократией. А те, кто пытаются это вскрыть, становятся там изгоями. Это не пример», – заключил парламентарий. В свою очередь председатель союза журналистов Республики Сербской, журналист, главный редактор портала frontal.rs Даниел Симич назвал Навального «инструментом для раскручивания» новостей с целью вмешательства во внутреннюю российскую политику. «Сейчас с изображениями солдат, спящих в американском Конгрессе на Капитолийском холме, США с нетерпением ждут некоторых привычных новостей на свой вкус, а именно о том, что где-то еще есть диктатура и недемократическое общество. В то же время здесь, в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, они заявили, что новая администрация [избранного президента США Джо] Байдена хочет разрушить основы Дейтонского мирного соглашения и заставит местных политиков подчиниться и создать новый политический истеблишмент», – сказал Симич. Россия, по мнению Симича, не придерживается таких «диктаторских манер», в то время как США «так себя ведут во всем мире». «Так насколько недемократично это общество, устанавливающее правила для выборов? И мы не знали, кто станет [американским] президентом в течение нескольких недель, и в то же время они пытались ввести новую высокотехнологичную цензуру в социальных сетях в Соединенных Штатах. Так что Навальный для них – это хорошая смена повестки, по которой они могут действовать, как раньше. Я считаю, что по делу Навального ничего не доказано. Признаков отравления нет. Есть что-то вроде экскурсии, на которую Навальный ездил в Германию. Итак, он снова возвращается. И теперь открыта возможность для новых расходов и новых посягательств в тех обществах, где СМИ уделяют внимание делу Навального или вообще политике Навального», – подвел итог журналист. Политолог, российско-австрийский эксперт, генеральный секретарь института Суворова Патрик Поппель предположил, что возвращение Навального в Россию может обернуться очередной пиар-кампанией. «Возвращение из Навального может стать пиар-кампанией. Запад все еще верит в цветную революцию в России», – сказал Поппель. Депутат Бундестага: В Европе Навального содержать никто не собирается 17 января 2021, 14:56 Эксперт указал на трусость и некомпетентность главы Госдепа США 18 января 2021, 10:26

Эксперт: Действия Навального – это пренебрежение к закону своей страны или намеренная провокация 17 января 2021, 22:03

Политолог: Германская сторона фактически передала Навального ФСИН 17 января 2021, 19:20

Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45

Депутат Госдумы: Ажиотаж сторонников Навального ограничится хештегами в Facebook 18 января 2021, 11:07

Блогер опроверг избиение сторонницы Навального во Внуково 18 января 2021, 11:23

Блогер Илиас Меркури сообщил, что сторонница Алексея Навального Екатерина Бушкова, якобы получившая травму при задержании в аэропорту Внуково, не сообщала о повреждениях. «Активистка Навального вчера доставлялась в ОВД Лужники из аэропорта Внуково. Каких-либо заявлений в отделе не писала, телефонограмма о травмах не поступала. После разбирательства составлен протокол 20.2 часть 6 прим 1 КоАП РФ (участие в митинге), отпущена домой. Никакой интриги», – написал Меркури в Telegram. Так он прокомментировал сообщения о якобы избиении активистки движения «Весна» Екатерины Бушковой во Внуково. До этого ряд СМИ сообщали, что у девушки зафиксировали черепно-мозговую травму и повреждение глаза. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она.