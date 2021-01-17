Эксперт: Действия Навального – это пренебрежение к закону своей страны или намеренная провокация

Действия задержанного Алексея Навального являются невежеством и пренебрежением к закону своей страны или намеренной провокацией, считает член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина.

По ее словам, несмотря на то что к Навальному «есть целый букет претензий по нарушению российского законодательства», арестовали его исключительно по делу Ив Роше, по которому он отбывает условный срок.

«Все по закону и по решению суда. Все, что от Алексея требовалось, – это выполнять требования суда и как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях являться для отметки в органы ФСИН» – написала Бутина в своем Telegram. Она также напомнила, что испытательный срок Навального истекал 29 декабря 2020 года. «То, что сделал Алексей – глупость или выражение намеренного невежества и пренебрежения к закону своей страны, или все же намеренная провокация», – заключила эксперт.

Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропрт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. По прилету в Россию он был задержан в аэропорту.

«Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении УФСИН.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей.