WSJ сообщила о планах Boeing заменить 737 MAX новой моделью

Американская компания Boeing приступила к проектированию нового узкофюзеляжного самолета с обсуждением совместной разработки двигателя с Rolls-Royce в начале 2025 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Boeing ведет разработку нового узкофюзеляжного самолета, который должен прийти на смену 737 MAX, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Проект находится на ранней стадии, но компания уже занимается проектированием кабины для пилотов.
В начале 2025 года глава Boeing Келли Ортберг обсудил с представителями британской Rolls-Royce Holdings создание двигателя для грядущей модели. В корпорации отметили: «Наша команда оценивает рынок, совершенствует ключевые технологии и улучшает наши финансовые показатели, чтобы быть готовыми, когда придет время перейти к новому продукту».
По данным издания, планы по новому самолету отражают изменение приоритетов Boeing, поскольку ранее компания откладывала разработку новых моделей из-за производственных трудностей. Ожидается, что выпуск современного лайнера поможет корпорации усилить позиции в соперничестве с Airbus.
