Стюарды подали в суд на Boeing из-за выпавшей двери

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре бортпроводника, работавшие на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, у которого в январе 2024 года во время полета выпала секция фюзеляжа, подали в суд на Boeing, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел 5 января, когда самолет Boeing 737 MAX 9 совершил экстренную посадку в США после разгерметизации салона. Управление гражданской авиации США тогда приостановило эксплуатацию 171 лайнера этой модели для инспекций.

По данным телеканала, бортпроводники в четырех отдельных исках заявили, что выброс двери и последующая разгерметизация привели к физическим и психологическим травмам, серьезным эмоциональным страданиям и иным личным и материальным потерям. Одна из истиц, Мишель Хьюз, в иске отметила: «Этот акт халатности ... создал множество препятствий для моего возвращения на работу мечты, с которой я с гордостью связала свою карьеру».

Иски поданы в суд в штате Вашингтон, детали требований о возмещении не раскрываются. Представители Boeing отказались от комментариев по поводу судебных разбирательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаэксперт назвал причину обвинений от Emirates в плохом качестве самолетов Boeing. В феврале 2017 года пассажирский лайнер, летевший в Индонезию, вернулся в Китай из-за незакрытых дверей. В мае 2024 года в США началось новое расследование против Boeing.