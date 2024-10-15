Депутат сообщил о расширении дачной амнистии на хозпостройки и таунхаусы

Депутат сообщил о расширении дачной амнистии для упрощения легализации построек

Tекст: Ольга Иванова

В беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал о новом законопроекте, который расширяет дачную амнистию. По словам Гаврилова, изменения призваны облегчить жизнь владельцам загородной недвижимости, позволяя им оформлять в собственность не только жилые дома, но и хозяйственные строения.

«В российских дачных поселках и садовых товариществах грядут приятные перемены. Новый законопроект о расширении дачной амнистии призван облегчить жизнь владельцам загородной недвижимости. Теперь у дачников появится возможность без лишней бюрократической волокиты оформить в собственность не только жилые дома, но и различные хозяйственные постройки», – заявил Гаврилов.

Законопроект также предусматривает легализацию построек, возведенных до 2013 года, таких как бани и сараи, без необходимости длительных процедур. Гаврилов отметил важность этого шага для пожилых граждан, которым сложно справляться с юридическими формальностями.

Кроме того, упрощение распространяется и на таунхаусы, построенные до 1998 года, где под одной крышей проживают две семьи. Парламентарий подчеркнул, что новый закон позволяет садоводческим товариществам оформлять общее имущество, такое как дороги и электросети, что поможет модернизировать инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы поддержали принятие закона о дачной амнистии для хозяйственных построек на садовых участках. Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность наведения порядка в регистрации дач и гаражей на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

