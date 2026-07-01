  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    Александр Овечкин стал безработным
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    На автотрассе Донецк – Мариуполь частично обрушился мост
    Эксперт объяснил желание чехов лишить Зеленского ордена Белого льва
    Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    Запущен сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина»
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня

    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах

    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

    Комментарии (8)
    1 июля 2026, 00:32 • Новости дня
    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако

    «Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в Монако может привести к проблемам с получением Киевом европейской помощи, пишет украинское издание «Страна.ua».

    «В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.

    Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».

    «Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».

    «То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.

    Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.

    «Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.

    Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.

    Комментарии (3)
    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

    Комментарии (4)
    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

    Комментарии (2)
    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Автомобильный мост на трассе Донецк – Мариуполь частично обрушился

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Володарском округе ДНР произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Калка в результате удара украинских войск, сообщил глава округа Константин Зинченко.

    «Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.

    Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.

    В связи с разрушением пролета движение на участке закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.

    Комментарии (3)
    1 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Ракеты ВСУ стали угрожать почти половине территории России

    Bloomberg сообщил о расширении зоны ракетных ударов ВСУ вглубь России

    Tекст: Мария Иванова

    С начала года возросшая интенсивность украинских ударов привела к объявлению воздушной тревоги в регионах России, где проживает более 70% населения страны, отмечает Bloomberg.

    Украина стала чаще применять ракеты для ударов вглубь российской территории, расширив географию атак, передает Bloomberg.

    Только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, а также в Астраханской области и на Северном Кавказе. Подобные сигналы звучали в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

    Масштабы и география атак свидетельствуют об изменении тактики Киева и развитии его возможностей по нанесению дальних ударов. По данным агентства, в этом году тревога хотя бы раз объявлялась на территориях, где проживает более 70% населения страны. В июне первые предупреждения прозвучали в Омской области, расположенной почти в 3000 километров от границы с Украиной, и на Урале.

    Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что Киев все больше полагается на крылатые ракеты собственной разработки. «Это знаменует собой значительную эволюцию в кампании дальних ударов Украины», – заявил эксперт. Он добавил, что ракета «Фламинго» дает возможность наносить удары вглубь страны с использованием большой боеголовки.

    Киев начал производство ракет «Фламинго» в прошлом году, заявляя об их дальности до 3000 километров. Кроме того, Украина использует переделанные противокорабельные ракеты «Нептун», способные поражать наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ранее президент Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, но отверг предложения прекратить дальние удары, подчеркнув, что ответные действия Москвы гораздо более мощные и разрушительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России.

    В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности.

    Комментарии (5)
    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

    Комментарии (2)
    30 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Жертвами стрельбы в украинском Николаеве стали двое иностранцев

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Украины в Николаеве при стрельбе погибли двое иностранных граждан, еще один иностранец задержан, сообщили украинские СМИ.

    Правоохранители задержали одного подозреваемого, который также является иностранцем, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    На месте стрельбы работают следователи полиции, криминалисты и оперативные сотрудники. Иные обстоятельства случившегося пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне уличный конфликт из-за украденных денег на территории киевского гаражного кооператива привел к убийству двух иностранцев.

    В мае в Николаевском районе Николаевской области 35-летний боец ВСУ во время застолья открыл огонь из автоматического оружия, он расстрелял двоих сослуживцев.

    Комментарии (2)
    1 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    При взрыве в Монако рядом с Ермолаевым оказалась не жена, а другая женщина

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в Монако супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна не пострадала, ее не было на месте взрыва, «в тяжелом состоянии находится другая женщина», пишут украинские СМИ.

    Украинское ТВ сообщило, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».

    Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что в тяжелом состоянии находится другая женщина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако сообщили о детонации взрывного устройства, спрятанного в посылке.

    Телеканал BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Комментарии (4)
    30 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Украина выставила на аукцион киевские квартиры блогера Артемия Лебедева

    Фонд госимущества Украины выставил на торги две квартиры блогера Артемия Лебедева

    Украина выставила на аукцион киевские квартиры блогера Артемия Лебедева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недвижимость известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в украинской столице пустят с молотка со стартовой ценой от 236 тыс. долларов.

    Фонд государственного имущества страны объявил о продаже двух киевских квартир блогера Артемия Лебедева. Старт аукциона назначен на 30 июня, пишет RT.

    Площадь выставленных на торги объектов недвижимости составляет 138,5 и 193,2 кв. метров. Стартовая стоимость первой квартиры оценивается в 236 тыс. долларов. Вторые апартаменты планируют продать минимум за 315 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отказали родственникам блогера в праве вывоза личных вещей из арестованного жилья.

    Ранее правительство Украины упростило правила реализации конфискованных у россиян активов через открытые аукционы.

    В свою очередь крымские власти реализовали на торгах изъятые апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии.

    Комментарии (6)
    1 июля 2026, 06:34 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили беспилотник, обломки которого повредили ЛЭП, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    По словам губернатора утром силы ПВО Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Глава области сообщил в «Максе», что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

    Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия падения беспилотника. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли двое мирных жителей, еще девять пострадали.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание чехов лишить Зеленского ордена Белого льва

    Политолог Ткаченко: Украинский нацизм не входит в ценности Польши и Чехии

    Эксперт объяснил желание чехов лишить Зеленского ордена Белого льва
    @ Stringer/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прага и Варшава на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют субрегиональную группу, в ценности которой не входит проявление нацизма. Соответствующий сигнал они отправили Киеву, который, впрочем, вряд ли считает его должным образом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Чехии предложили лишить Владимира Зеленского своей высшей госнаграды.

    «У инициативы о лишении Зеленского ордена Белого льва сразу несколько причин. Убийство детей в Старобельске и теракт в Монако привели к резкому сокращению неэлекторальной политической базы поддержки киевского режима», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Аналитик подчеркнул, что высшая госнаграда вручается от имени всего государства, и назвал возможное лишение Зеленского ордена Белого льва отказом Праги в доверии ему. Кроме того, напомнил собеседник, восточноевропейские государства на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют пока неофициальную субрегиональную группу.

    «В рамках этой повестки Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях – соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», – объяснил эксперт.

    Впрочем, в Киеве вряд ли уделят должное внимание этому мессенджу, уверен Ткаченко. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», – заметил собеседник.

    Для России же чешская инициатива может быть полезна, добавил спикер. «Прага в последние годы показывала себя одним из лидеров кампании по поддержке Украины. Чего стоит только идея о поставке миллиона снарядов ВСУ. Теперь же Чехия будет с куда большей тщательностью рассматривать возможность присоединения к антироссийским проектам», – спрогнозировал политолог.

    Ранее чешская парламентская фракция «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва из-за героизации УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает РИА «Новости».

    «Предложение связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны – орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у Леха Валенсы», – сказал депутат Индржих Райхл.

    По его словам, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований. «Могу напомнить, что части УПА убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой Акции «Б». Между прочим, эта буква «Б» означала «бандеровцы», – добавил он.

    Напомним, в прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения названия «Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала про «войну орденов» Варшавы и Киева. Стоит отметить также, что в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.

    Комментарии (2)
    Главное
    Рада одобрила создание скандального пантеона украинских националистов
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»
    Советник президента Эстонии предложил пранкерам помощь в атаках на Петербург
    Россия заняла второе место в рейтинге темпа роста благосостояния
    Gallup: Большинство украинцев выступают за переговоры с Россией
    Умер автор «победной» песни Трампа
    Онищенко назвал главные ошибки в жару

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию

    «Цирк с элементами садизма». Такими словами очевидцы описывают то, что происходит на российско-эстонской границе с прибалтийской стороны. Как эстонские чиновники создали едва ли не пыточный режим прохождения пограничных формальностей и зачем им это понадобилось? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации