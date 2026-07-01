Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.