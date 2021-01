Эксперт разъяснил законность задержания Навального Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального, заявила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она указала, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению. Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании. «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», – написала Мезенцева в Facebook. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

Одесса перешла на украинский язык «условно» 17 января 2021, 04:58

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке. «Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч». Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald’s. По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским». Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде». Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке. При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо». Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному 17 января 2021, 16:48

Фото: Александр Погожев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Германии Навального привезли к самолету на черной «Ауди» с мигалками. «Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции», – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка идет, часть пассажиров уже внутри, некоторые журналисты выходят в прямой эфир, однако Навальный на борт пока не поднимался. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. ФСИН задержала Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021, 21:09

Фото: REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропорт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим. Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину. «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание. В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом. Европейские политики усомнились в любви Навального к России 15 января 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Европейские эксперты, комментируя планы Алексея Навального вернуться в Россию и его призывы ввести новые санкции против Москвы, усомнились в искренности любви блогера к Родине. «В воскресенье Навальный планирует совершить громкое возвращение в Россию. Но кто из тех, кто будет его приветствовать, знает, что он требовал еще больше санкций против своей же страны перед иностранными парламентариями, в частности Европейским парламентом?» – задался вопросом в Twitter депутат Европарламента Тьерри Мариани. На планы блогера вернуться в Россию обратил внимание и депутат парламента Италии Паоло Гримольди. «Алексей Навальный, … который утверждает, что его отравили российские власти, недавно объявил о своем намерении вскоре вернуться в Россию. То есть теперь он чувствует себя в России в безопасности?! Значит, сейчас еще больше оснований думать, что никто его не отравил или, по крайней мере, уж точно не российские политические лидеры», – написал он. Он также выразил уверенность, что «гражданин, любящий свою страну, никогда бы не попросил ввести санкции против нее». «У меня есть много сомнений в искренности любви господина Навального к России. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что он получит теплый прием», – резюмировал Гримольди. В свою очередь вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева обратила внимание, что «на фоне тяжелого политического кризиса и пародии на демократию в самом сердце США еще одна довольно похожая провокация (возвращение Навального в Россию) почему-то не освещается в публичном пространстве». «Он (Навальный) и его кураторы вряд ли могут рассчитывать на теплый прием с хлебом-солью. Этот шаг – в свете его незавершенных процессов по отмыванию денег, административного нарушения условного срока и неявки по повестке в суд, поисков известности через публичные обвинения в умышленном отравлении и «де-факто» измены Родине с призывами ввести санкции против Российской Федерации – по моему мнению, является попыткой обрести новую славу, разжечь ненужную напряженность и призвать к собранию людей на фоне пандемии без реальной необходимости. Я надеюсь и верю, что демократия в Российской Федерации не поддастся провокациям и не потерпит такого поведения», – написала она в Facebook. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией 17 января 2021, 13:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT. «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат. Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской 15 января 2021, 13:40

Фото: OHANNA GERON / POOL/EPA/ТАСС,

ALEXEY MALGAVKO/Reuters

Текст: Олег Исайченко

«Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН. «Это выглядит как согласованная с Западом история. Навальный сам не сможет баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, а его жена может, поэтому логично и выгодно использовать ее в таком ключе. А Навальному можно оставить роль показательного страдальца», – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. Ранее в столичном УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А.А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29.12.2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве. При этом в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении. В результате Навальный находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года. По мнению Федоровой, ведомство получило официальное подтверждение того, что никаких объективных причин пропускать регистрацию в качестве условно осужденного у Навального нет, только после публикации клиники «Шарите» в британском медицинском журнале The Lancet («Ланцет») о том, что блогер выздоровел и выписан. «Таким образом Германия фактически отказывается предоставлять гостеприимство Алексею Навальному, и он возвращается в Россию, где его должны задержать и посадить», – сказала Федорова. «Данная ситуация позволяет отработать сценарий с выдвижением Юлии Навальной в Госдуму. Ранее такую схему опробовали со Светланой Тихановской в Белоруссии. К тому же это будет достаточно резонансная тема», – убеждена собеседница. В то же время член СПЧ, глава Национального антикоррупционного совета Кирилл Кабанов, говоря о планах возвращения Навального в Москву, отметил на своей странице в Facebook, что «будут и задержание, и реальный срок», потому что «для этого все формальные правовые условия есть». «Тогда вопрос в стратегическом плане: к чему такая жертва? Думаю, начинается новый этап: будут разыгрывать супругу. Проект «Тихановская» показал свою эффективность – значит, его можно модернизировать и тиражировать. Те, кто утверждал, что Навальный не вернется, ошибались изначально. Политическая интрига и серьезная игра только начинаются», – считает Кабанов. Ранее Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. Пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться 16 января 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. «Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook. Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника». С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ 15 января 2021, 18:27 Текст: Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета. По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек. По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета. Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Захарова отреагировала на заявления Запада о задержании Навального 18 января 2021, 03:30

Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она в Facebook. Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, призвал к немедленному освобождению Навального. Схожие заявления сделали и некоторые другие западные политики и ведомства западных стран. В частности, немедленного освобождения Навального потребовал действующий госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС. Кроме того, руководители институтов ЕС выразили озабоченность в связи с задержанием Навального и призвали к его освобождению. Соответствующие заявления в течение получаса после задержания сделали глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом 17 января 2021, 13:17

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киев может восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями, заявили в государственной компании «Украинские железные дороги». О возможном восстановлении сообщения заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости». Он также уточнил, что уже с 13 декабря было возобновлено железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой в Донбассе. По мнению Жмака, прекращение сообщения было невыгодно с экономической стороны, так как были потеряны транзитные грузы и пассажирские перевозки. «Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение Киев – Москва, например, было одним из самых популярных и прибыльных», – заявил глава «Украинских железных дорог». Ранее стало известно, что на Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой. В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Эксперт рассказал, зачем Навальный возвращается в Россию 15 января 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. «Навальный находится в Федеральном розыске по делу «Ив Роше». Потому что со своим условным сроком он делал все, что хотел, но не делал того, что требует от него закон. Формальным поводом для требований замены условного срока на реальный … (стала) публикация в независимой западной прессе», – пишет Стариков в Telegram, имея в виду материал журнала Lancet, в котором говорится, что блогер абсолютно здоров и давно выписан из клиники Charite. По его словам, если бы не было публикации, «то «гость канцлера» и далее числился бы больным и мог бы официально в ФСИН не являться, и его условный срок бы скоро закончился». «Вот тут впору задать себе вопрос: зачем же клиника Charite вкупе с журналистом и журналом Lancet фактически «сдала» Навального ФСИН? Случайность? Ошибка? Недоразумение? Нет. Очередной ход в игре, в которой сам Навальный является не фигурой, а пешкой», – считает публицист. «То, что сейчас пытаются сделать западные кураторы Навального, в точности повторяет сценарий Тихановской в Белоруссии. Посадка мужа с выдвижением жены на политическую доску. Но есть проблема – Навальный в Германии, а не в тюрьме. Как же разыграть белорусский сценарий «домохозяйка идет вместо мужа в политику»? Очень просто – посадить Алексея Анатольевича. Именно для этого его же кураторы и организовали публикацию, после которой неповоротливая ФСИН начала действовать», – пишет Стариков. Он указал, что «только после ясности о том, что Навальный в розыске, и его обязательно арестуют прямо в аэропорте, блогер заявил, что вылетает в Россию». «Итак, схема выглядит так: Навальный прилетает, его берут под стражу, так как он в розыске. После этого Юля Навальная делает заявление, что она «идет в политику», так как «кровавый режим» посадил мужа. Все это уже отработано по принципу Светланы Тихановской», – отметил он. По словам Старикова, причиной такого решения стало то, что Навальный не может баллотироваться никуда в силу своих судимостей. «Игра идет вдолгую. Главный прицел – на президентскую кампанию 2024 года. Раз Навальный не может, а Навальная может в ней участвовать, надо все это красиво подготовить. Ее избирательная кампания в Думу на фоне сидящего в тюрьме «гостя канцлера» будет экзаменом и пробой пера», – выразил мнение публицист. Он добавил, что «во всей этой грязной истории оппозиционер является разменной монетой», «Теперь, как ни странно это прозвучит, надо выделять Алексею Навальному самую серьезную охрану, брать его жизнь и здоровье под самый тщательный контроль. Потому что смерть Навального в этом сценарии является самым лучшим стартом избирательной кампании его жены и мощнейшим импульсом для мировой раскрутки Юлии Навальной в качестве политика совершенно иного уровня. А значит в живом и здоровом Навальном теперь более всего заинтересованы власти России», – резюмировал Стариков. Ранее политолог Анна Федорова, комментируя газете ВЗГЛЯД планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН, также заявила, что «ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию». В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем 16 января 2021, 15:49

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране. «И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram. Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47

Фото: из архива Анатолия Шария

Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».