Экс-арбитр Коровкин объяснил отсутствие наказания за травму Овечкина

Экс-арбитр Коровкин заявил, что игрок «Юты» ненамеренно травмировал Овечкина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги Андрей Коровкин прокомментировал эпизод в матче между «Ютой» и «Вашингтон Кэпиталз», в котором Александр Овечкин получил травму, пишет «Газета.Ru». По его словам, столкновение с игроком «Юты» Джеком Макбэйном было ненамеренным, и действия хоккеиста не нарушали правил.

Коровкин отметил: «Эпизод был очевидным: игрок «Юты» ненарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего». Он подчеркнул, что судьи поступили правильно, не удалив никого с площадки, а резонанс вызван участием Овечкина, звезды НХЛ.

По мнению эксперта, в НХЛ никто не стремится намеренно травмировать другого игрока, особенно таких калибров, как Овечкин. Лига и сами хоккеисты высоко ценят мастерство и репутацию. Овечкин, несмотря на травму, продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки и планирует вернуться в строй после нескольких пропущенных матчей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму голени в матче Национальной хоккейной лиги против «Юты» и не сможет играть несколько недель. Газета также сообщала, что Овечкин не смог доиграть матч НХЛ с «Ютой» из-за этой травмы.