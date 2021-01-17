МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному

Ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Германии Навального привезли к самолету на черной ауди с мигалками. «Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции», – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка идет, часть пассажиров уже внутри, некоторые журналисты выходят в прямой эфир, однако Навальный на борт пока не поднимался.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.