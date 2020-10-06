ОЗХО заявила о токсичных химикатах в анализах Навального

В крови и моче блогера Алексея Навального нашли биомаркеры ингибитора холинэстеразы, заявила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Во вторник ОЗХО передала немецкой стороне отчет по технической помощи в связи с «отравлением» Навального.

«Результаты анализа <...> подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют «Новичками» – прим. ВЗГЛЯД). При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам», – цитирует ТАСС сообщение ОЗХО.

Ранее Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина. По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР».

В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США».

Глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в ОЗХО перенаправила в Берлин запрос России по Навальному, а «обращения к Берлину вновь возвращают на трек общения с ОЗХО».

«Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – сказала она.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.