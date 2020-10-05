Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом

Расследование ситуации с блогером Алексеем Навальным – это издевательство над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Также министр отметил, что «русофобский запал настолько стал уже неостановимым», что руководствоваться здравым смыслом у западных коллег просто не получается.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении истины в ситуации с Навальным.

«Но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было», – сказал он.

Ранее МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному. В свою очередь в МИД России напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских «групп дружбы» в Госдуме и бундестаге о проведении «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента.

Тем временем в Германии заявили о связи возможных санкций против России с выводами ОЗХО. До этого Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.