Германия заявила о подтверждении Францией и Швецией наличия «Новичка» в пробах Навального

Три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах российского блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок», следует из заявления правительства Германии.

«Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии», – отмечается в тексте, передает ТАСС.

В кабмине ФРГ уточнили, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) организовала проверку проб, взятых у Навального.

«Независимо от текущих исследований ОЗХО уже три лаборатории параллельно подтвердили, что причиной отравления Навального было нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», – подчеркнули в правительстве.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. При этом управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.