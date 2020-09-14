Германия заявила о подтверждении Францией и Швецией наличия «Новичка» в пробах Навального

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14 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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На региональных выборах победил новый политический стиль

Впервые в истории выборы в России продолжались три дня подряд – и это повысило явку Егор Алеев/ТАСС
Победа «Единой России» и руководителей новой волны, подготовленных «школой губернаторов», и провал так называемого умного голосования блогера Алексея Навального. Эти события стали главными итогами выборов, прошедших в ряде регионов России. И все это при том, что в голосовании участвовало множество разных партий, в том числе совершенно новых. Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Белорусский протест стал частью мирового феминизма

То, что у «белорусской революции» женское лицо, «заслуга» самого Лукашенко Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко является одним из наиболее выраженных сексистов среди мировых лидеров – его заявления регулярно вызывают гнев в среде феминисток. В то же время у «белорусской революции» очевидно женское лицо, причем речь идет не только о гендере Тихановской или Колесниковой. Происходящее сейчас в республике неизбежно войдет в историю феминизма, а сам феминизм способен определить историю Белоруссии. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...

Голливуд переоценил свое всесилие

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Что остается настоящим творцам, настоящим художникам? Им остается надеяться на публику. Свою публику. Им остается надеяться на то, что останутся еще такие места на земле, где будет возможна свобода. Свобода творчества. Пока еще возможна. Подробности...
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Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Германия заявила о подтверждении Францией и Швецией наличия «Новичка» в пробах Навального

       14 сентября 2020, 12:00
    Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах российского блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок», следует из заявления правительства Германии.

    «Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии», – отмечается в тексте, передает ТАСС.

    В кабмине ФРГ уточнили, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) организовала проверку проб, взятых у Навального.

    «Независимо от текущих исследований ОЗХО уже три лаборатории параллельно подтвердили, что причиной отравления Навального было нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», – подчеркнули в правительстве.

    На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

    Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. При этом управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

    Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

    Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.


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