Омские медики не согласились с выводами немецких врачей о состоянии Навального

Омские медики, лечившие блогера Алексея Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера, сказал заведующий отделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев в эфире «Россия 24».

«Мнения наши разделяются в этом вопросе. Здесь выходят на первый план метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями (к которым относится отравляющее вещество «Новичок»)», – передает слова Сабаева «Интерфакс».

«В первые восемь часов пребывания пациента в стационаре были проведены химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов, включая такие сильнодействующие яды, как фосфороорганические соединения, ни в крови, ни в моче выявлено не было», – отметил врач.

По его словам, исследование на наличие в организме Навального именно фосфороорганических и других сильнодействующих веществ было первостепенной задачей для химико-токсикологической службы во всех трех лабораториях.

Сабаев пояснил, что ответ был получен всего через несколько минут после того, как началось химико-токсикологическое исследование, тесты не подтвердили фосфороорганические соединения.

«Для фосфороорганических отравлений характерен так называемый медиаторный синдром, проявляющийся несколько иной клиникой. Да, у пациента имели место быть мозаичные проявления холенергического синдрома. Но мозаичные и кратковременные, поэтому и вводился атропин даже в нашей клинике. Но классической картины отравления фосфороорганическими соединениями не было», – сказал Сабаев.

При этом, медик отметил, что фосфороорганические соединения являются довольно токсичными веществами, и использовать их в целях отравления одного человека невозможно. Сабаев пояснил, что если бы на Навального пытались воздействовать именно этим веществом до полета или во время, то у окружавших его людей также проявились бы симптомы интоксикации.

«Не забываем, что пациент пребывал в самолете в замкнутом пространстве. Такие вещества являются высокотоксичными и даже в малых дозировках приводят к достаточно фатальным изменениям в организме», – подчеркнул Сабаев.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования на различные спирты, на наркотические вещества, на лекарственные препараты разных групп, в том числе снотворных, седативных, нейролептиков, психотропных. Все исследования были отрицательными.

Однако уже в первые часы госпитализации Навального был выявлен высокий уровень сахара в крови и другие признаки тяжелого метаболического нарушения. Из этого омские медики сделали вывод, что причины ухудшения состояния здоровья блогера заключаются не во внешнем воздействии.

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией и пообещал передать запись российским спецслужбам.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.