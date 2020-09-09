Германия направила результаты проб Навального в ОЗХО

Берлин направил результаты проб блогера Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил представитель минобороны Германии.

«Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО). Россия является членом этой организации», – цитирует представителя минобороны страны ТАСС.

Представитель немецкого правительства Мартина Фиц добавила, что Берлин не видит условий, при которых Германия должна передать России доказательства ее выводов расследования по ситуации с Навальным.

«Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию [по Навальному]», – заключила она.

В среду Россия заявила протест Германии в связи с голословными обвинениями по Навальному.

Ранее медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось.

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.