Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска
Российская ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска
Российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства, сообщили в администрации.
Известно, что около 11:30 мск в городе прозвучали взрывы, предварительно, на подлете были сбиты две ракеты Storm Shadow, передает ТАСС.
Отмечается, что удар был нацелен по одному из промышленных предприятий региона.
Ранее система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.