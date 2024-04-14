ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью

Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».4 комментария
Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
После этого поступили сообщения, что в некоторых районах города пропало электричество, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу взрывы прозвучали в Винницкой области в центральной части Украины.
МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ
Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».
Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих
В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».
В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
По его словам, совместное предприятие с Rheinmetall уже зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира, передает РИА «Новости».
Сметанин заявил, что на территории Украины будет производиться «обширная номенклатура вооружения и военной техники». При этом комплектующие будут поставляться из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.
Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.
По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.
Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.
Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.
Фицо заявил о нежелании Словакии видеть Украину в НАТО
После завершения конфликта на Украине у Словакии возникнет огромная заинтересованность «стандартизировать отношения с Россией», сказал Фицо. Он заявил, что Словакия с большим уважением относится к жертвам СССР, принесенным в борьбе с фашизмом при освобождении Чехословакии, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Он заверил, что его страна «заинтересована в добрых дружеских отношениях» с Москвой. Фицо отметил «исключительное желание иметь хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.
При этом он хотел бы «иметь добрые отношения» с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Фицо считает, что Шмыгаль «существенно конструктивнее, чем господин президент Зеленский»
Однако Фицо расценивает российскую специальную военную операцию на Украине как «нарушение международного права».
Он подтвердил заинтересованность Словакии в «нормальных отношениях» с Украиной, но признал, что у Братиславы «иной взгляд» на завершение украинского конфликта. Фицо призывает к миру, справедливому для обеих сторон конфликта.
Он заявил, что нужна «независимая Украина, а не Украина в НАТО».
Напомним, власти Словакии активно выступают против помощи Украине и за поиск путей общения с Россией.
Отмечается, что с 14.59 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Харькове наблюдается паника среди мирного населения, которое покидает город.
Старовойт сообщил в Telegram, что противовоздушная оборона готова отразить возможную атаку.
Напомним, средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью.
Никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность «бойцам ПВО за службу». Угроза атаки БПЛА отменена, сообщил он в Telegram.
Напомним, в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктур
По его словам, в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура, передает РИА «Новости». Других подробностей Прокудин не привел.
Ранее в Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы.
Как говорится в сообщении, есть повреждение ЛЭП в Черниговской области, где из-за этого частично обесточен населенный пункт, также повреждено оборудование высоковольтной ЛЭП в Днепропетровской области, а в Харьковской области обесточивалось оборудование энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.
В Минэнерго добавили, что в Одесской области произошел пожар х, повреждено оборудование на высоковольтных подстанция, без света остались потребители в четырех населенных пунктах.
Там сообщили также, что в Харьковской области вновь действуют графики отключения света.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в последнюю неделю российские военные нанесли 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
Как говорится в сообщении, в воскресенье силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, уничтожив десять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.
По его словам, удары БПЛА не несут критической опасности энергоблокам, поскольку здание способно выдержать столкновение с боевым самолетом, пикирующим под углом 45 градусов, передает ТАСС. Карчаа добавил, что не существует беспилотников, способных перемещать заряды, которые могут нанести критический вред энергоблоку АЭС, но станции есть менее прочные объекты.
Ранее ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара.
МО: Cилы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Как говорится в сообщении, утром в воскресенье силы ПВО России уничтожили пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».
Ранее украинский пленный заявил, что британская сторона готовила с ВСУ диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море.
По его словам, точно сказать сложно, потому что это определенный процесс, когда необходимо завезти все пусковые установки, пункт управления, передает ТАСС. Евлаш добавил, что это может занять некоторое время, и выразил надежду на то, что произойдет «как можно быстрее».
Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.