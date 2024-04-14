ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».

Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих

В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США