Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинского беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в 13:30 мск дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который киевский режим запустил с целью нанесения удара по объектам на территории Российской Федерации.
По информации Минобороны, инцидент произошел над территорией Белгородской области.
В субботу около 09:00 была остановлена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью.