Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
Лавров заявил о наличии данных о работе французских инструкторов на Украине
Лавров заявил о наличии у России данных о работе французских инструкторов на Украине
Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Он пояснил, что Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария «задают тон», и еврограндам приходится как-то соответствовать. В частности, Лавров привел пример президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости отправлять французских солдат на Украину.
«Потом кто-то там объясняет, что его не так поняли. А он сам опять говорит, нет, меня так поняли», – сказал Лавров в интервью радио Sputnik.
Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.
Ранее ВС России нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.