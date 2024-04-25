Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин приехал на съезд РСПП
Президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встречал главу государства руководитель РСПП Александр Шохин.
О планах президента выступить на мероприятии сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напоминает ТАСС.
Путин традиционно принимает участие в съездах РСПП, за последние десять лет он пропустил мероприятие лишь в 2022 году, однако и тогда направил делегатам приветствие. В 2020 году во время пандемии президент встречался с правлением РСПП, а участники проходившего одновременно в удаленном режиме съезда наблюдали за его выступлением онлайн.
Нынешний съезд, 33-й по счету, несколько раз переносился. Сначала мероприятие было запланировано на февраль, затем несколько раз менялась точная дата его проведения в апреле.