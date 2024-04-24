ВСУ в Харьковской области стали использовать воздушных змеев

Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ

Эксперт Анпилогов: У России открываются новые возможности для поражения инфраструктуры в тылу ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия ВСУ по мере развития своих военно-технических возможностей, в частности – в области беспилотников, а также получения актуальных разведданных, пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия».

«Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца. Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное», – добавляет специалист.

Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

«У ВС России открываются новые возможности для эффективного поражения логистической инфраструктуры в стратегическом тылу ВСУ. В первую очередь это река Днепр, которая фактически рассекает Украину на две части. В условиях противодействия противника и ограниченности собственных ресурсов, которые всегда присутствуют на войне, Минобороны РФ и Генштаб принимают, с моей точки зрения, наилучшие из возможных решений», – говорит спикер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Он отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава ведомства.

Также министр указал: в подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов. Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине уже находится на складах в Германии и Польше, пишет CNN. По информации ресурса, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину.

Одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов.

При этом, как уверяет представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, у США надежная логистика, поэтому снаряды из Германии на Украину могут быть доставлены в течение нескольких дней.