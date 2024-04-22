После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.0 комментариев
ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове
Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».
Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.