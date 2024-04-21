В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?6 комментариев
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20.15 по мск объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Официальной информации о характере взрыва и его последствиях пока не поступало.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».