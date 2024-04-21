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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    21 апреля 2024, 20:42 • Новости дня

    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20.15 по мск объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о характере взрыва и его последствиях пока не поступало.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    20 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.

    Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

    «Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.

    Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

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    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    20 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления

    В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.


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    21 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    @ State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.

    По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.

    Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.

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    21 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней

    Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок, передает New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

    По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

    Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.

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    21 апреля 2024, 11:10 • Новости дня
    Стало известно условие для новых поставок оружия НАТО Киеву

    Источник: Условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Как сообщил источник ТАСС, принятие на Украине закона о мобилизации было условием для поставок оружия со стороны стран НАТО, поскольку они имеют смысл только при наличии значительного числа военных, которые могут его использовать, для чего необходим активный призыв новых солдат.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

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    20 апреля 2024, 21:37 • Новости дня
    Байден призвал Сенат США скорее одобрить помощь Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сенат Конгресса США должен в ближайшее время одобрить законопроекты с военной помощью Киеву, чтобы скорее направить Киеву вооружение, говорится в письме президента Джо Байдена.

    В нем он поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за выделение помощи Украине, передает ТАСС.

    «Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину», – говорится в письме Байдена.

    Ранее палата представителей США одобрила выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов России в пользу Киева.


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    21 апреля 2024, 01:00 • Новости дня
    Пентагон: США могут отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

    «В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», – сказал Патрик Райдер в интервью газете Politico, передает ТАСС

    По словам Райдера, советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины.

    Источники издания сообщают, что число советников может составить до 60 человек. Они будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине, а также помогать украинским военным в обслуживании оружия.

    Ранее Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».


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    21 апреля 2024, 09:40 • Новости дня
    Володин: США заставляют Украину воевать до последнего украинца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США решением о выделении новой военной помощи Украине заставляют эту страну воевать до последнего украинца, заявил редседатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, таким решением США заставляют Киев воевать до последнего украинца, окончательно похоронить экономику и лишить ее будущего, но это не изменит ситуацию на поле боя это не изменит и киевский режим потерпит поражение, передает ТАСС.

    Володин отметил, что президент США Джо Байден не скрывает, что деньги получат прежде всего американские компании, а те средства, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Председатель Госдумы подчеркнул, что это «долговая кабала, из которой не выбраться».

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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    21 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    На Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения

    Мэр Харькова: На Украине нет оборудования для стабилизации энергоснабжения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его словам, графики, которые были составлены облэнерго совместно с «Укрэнерго», потому что есть наблюдается перегрузка энергетической системы, передает ТАСС.

    Терехов добавил, что для подготовки к новому отопительному сезону Харькову нужно оборудование, которое не делают на Украине.

    Ранее издание «Страна» сообщало, что жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.

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    21 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине в 14:38 по местному времени (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога в четырех областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

    Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Накануне в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели несколько мощных взрывов.

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    21 апреля 2024, 01:51 • Новости дня
    Чешский депутат ЕП предложил ужесточить импорт сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента (ЕП) от Чехии Мартин Главачек выступил с поправками к действующему европейскому соглашению о свободной торговле с Украиной, препятствующими расширению доступа украинской сельхозпродукции на рынок ЕС.

    По данным газеты Politico, таким образом депутат стремится улучшить положение европейских фермеров, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Главачек пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у коллег-парламентариев.

    Предложения были выдвинуты за несколько дней до намеченного на вторник голосования в Страсбурге, на котором депутаты должны проголосовать за продление соглашения о свободной торговле с Украиной.

    Европарламент обязан обсудить поправки, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, то процесс рассмотрения продления соглашения, действие которого заканчивается 5 июня, может быть остановлен.

    Ранее сообщалось, что Чехия одобрила отправку на Украину более 150 наемников с начала конфликта. Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет.


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    21 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI не смог сообщить, когда именно ВСУ получат новое вооружение.

    По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, что комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

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    21 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    На Украине предложили принять закон о введении военной подготовки в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях.

    Как пишет «Судебно-юридическая газета», члены комитета поддержали законопроект, считая, что его принятие будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания» молодежи, передает ТАСС.

    Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Программы курса будут разработаны и утверждены министерством образования Украины по согласованию с министерством обороны.

    Напомним, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине подписал президент Владимир Зеленский 16 апреля.

    Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    21 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели

    Tекст: Ольга Иванова

    США могут возобновить военные поставки Украине, включая ракеты ATACMS, уже к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

    Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

    Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

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