В Харькове прогремел взрыв

Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

Tекст: Кристина Цыцура

Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

«Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.



Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

