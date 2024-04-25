Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.3 комментария
В Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть призывников
Польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны, заявил каналу Polsat глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, у польского правительства есть возможность помочь Украине, Варшава может содействовать и в перевозке этой категории граждан Украины из Польши, если Киев об этом попросит, передает ТАСС.
Ранее Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов.
Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Более того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.