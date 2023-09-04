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Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов
Rzeczpospolita: Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву покинувших Украину после 24 февраля 2022 года мужчин
Власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года, пишет газета Rzeczpospolita.
Согласно данным издания, Польша выдала граждан Украины, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу. По данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а вернулись около 2,8 миллиона, передает ТАСС.
Как пишет Rzeczpospolita, после пересечения польско-украинской границы из учета могли выпасть около 80 тыс. украинцев. Газета цитирует представителя президента Украины в Раде, члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, который отметил, что это значительное число для Украины, потому что этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды ВСУ.
По его словам, украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование украинских граждан за рубежом, так как многие уклонисты покинули страну либо при помощи взяток пограничникам, либо через так называемую зеленую границу, где действуют посредники.
Как пояснил пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка, если Польша задержит такого иностранца, например, при рядовой проверке на дороге, в национальной информационной системе полиции будет видно, что его разыскивает украинская прокуратура, после чего вопрос об экстрадиции будет решать суд.
Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.
Напомним, на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.