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    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    15 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    3 сентября 2023, 13:05

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в Территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частую территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в Территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

    2 сентября 2023, 18:52
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

    Актриса Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

    По ее словам, она получила этот флаг вместе с букетом от поклонника, «какого-то провокатора» во время концерта в Бремене во время поклона после спектакля.

    «Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – заявила Ахеджакова «Газете.Ru».

    Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием,

    Коментарии (101)
    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (45)
    2 сентября 2023, 22:26
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине

    Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».

    В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

    Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.


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    3 сентября 2023, 03:22
    Взрыв прогремел в Одессе

    Мощный взрыв прозвучал в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе действует с 01.05 мск, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в городе Рени в Одесской области.

    Накануне взрывы произошли на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. В среду в Одессе прогремело несколько серий взрывов.

    Коментарии (22)
    2 сентября 2023, 16:29
    МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России
    МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России.

    Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием, передает ТАСС со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

    Ранее с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Также провести проверку просила Генпрокуратура России.

    Коментарии (46)
    3 сентября 2023, 00:19
    Минобороны объяснило правила отпусков мобилизованных

    Депутат Останина опубликовала разъяснения Минобороны о предоставлении отпусков мобилизованным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны России на запрос, касающийся отпусков мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине.

    Скан копии ответа ведомства опубликован в Telegram Останиной. Ответ дан на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что реализует меры по предоставлению отпусков мобилизованным «с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно»

    Вопросом занимается начальник штаба. При этом принимаются во внимание «задачи по предназначению, стоящие перед воинской частью». Штаб формирует график отпусков, который, учитывая оперативную обстановку, могут скорректировать командиры. Отмечается, что ротация проводится с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, участвующих в спецоперации. При этом информация о самой ротации засекречена.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить для мобилизованных, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

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    3 сентября 2023, 07:56
    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»

    Медведев призвал Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны

    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, указав, что Токио пытается «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз на Украине».

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев выразил сожаление в связи с тем, что «власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны», став «наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец». При поддержке США Япония расширяет военную инфраструктуру, вооружается, снимает военные ограничения и проводит «учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал он.

    Медведев призвал Токио «извлечь уроки из истории» и «в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». По его словам, Япония должна «отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», передает ТАСС.

    Он осудил попытки японской стороны «переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников» и «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз, к сожалению, на Украине».

    После капитуляции Германии в мае 1945 года милитаристская Япония оставалась источником военной угрозы, сказал он. Медведев заявил: «Действия советских войск принесли долгожданный мир и свободу на Сахалин и Курилы. При поддержке народа Китая наша армия вытеснила японских оккупантов с северо-востока этой страны, советские войска освободили и часть Кореи».

    Медведев посетовал, что в мире «вновь подняли голову те, кто хочет доминировать, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе». Он заявил, что «наш священный долг – дать им самый решительный отпор и одержать победу», как и «80 лет назад». «Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» – заявил он.

    Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

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    2 сентября 2023, 20:54
    Суд арестовал Коломойского с возможностью внесения залога

    Суд в Киеве арестовал украинского бизнесмена Коломойского с возможностью внесения залога

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине суд отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей), сообщили украинские СМИ.

    Суд в Киеве постановил отправить Коломойского под стражу до 31 октября, но с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен(более 1,2 млрд рублей). Украинские СМИ сообщают, что такой меры пресечения добивалась прокуратура, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

    Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) и бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США.

    Коментарии (14)
    3 сентября 2023, 02:45
    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT

    Дипломатические источники в ООН указали на невозможность подключить Россельхозбанк к SWIFT без согласия ЕС и США

    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT
    @ SWIFT/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники в ООН.

    Источники ТАСС пояснили, что обсуждается уже озвученное ранее предложение вести «расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком». Однако, как подчеркнули в ООН, ни организация, ни Турция сами не могут обеспечить подключение дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT, необходимо согласие ЕС и США. Кроме того, сам процесс может растянуться на несколько месяцев.

    Напомним, турецкое агентство Anadolu заявило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Источник в политических кругах Анкары отметил, что эти условия уже были в изначальных договоренностях, «нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас».

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 06:29
    Зеленский заявил о проходе судов через «черноморский коридор»

    Зеленский заявил о проходе двух судов через временный «черноморский коридор»

    Tекст: Антон Антонов

    Через временный коридор для торговых судов в Черном море прошли еще два судна, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    В пятницу украинские власти сообщили, что из порта Южный вышли два судна, которые оставались в Одесской области с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе уже сообщалось о проходу двух судов через временный «черноморский коридор».


    Коментарии (2)
    2 сентября 2023, 17:44
    Артиллерия ВСУ нанесла удар по Токмаку

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская артиллерия ударила по городу Токмак Запорожской области, загорелся трансформатор, сообщили в администрации региона.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак, в результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко, на месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстрелах Донецка в субботу достигло восьми человек.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 07:19
    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200

    Российская артиллерия поразила пять складов с боеприпасами для С-200 под Славянском

    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Под Славянском артиллерией поражены пять складов вооруженных сил Украины с боеприпасами для систем С-200, которые на Украине переделывают для ударов по наземным целям, сообщил глава пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

    Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Карловки. Нанесены ракетные удары по четвертой отдельной штурмовой бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Минесашвили сообщил, что ТОС «Солнцепек» поразила силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки. Российская авиация нанесла удары на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли четыре польских артустановки Krab у Райского и Долгой Балки, американскую гаубицу M119 и гаубицу «Мста-Б» у Белой Горы, Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра, сообщил Минесашвили.

    На Херсонском направлении поражены пункт управления беспилотниками и место хранения вооружения и боевых бронированных машин ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    Он рассказал, что у населенного пункта Ингулец уничтожена американская гаубица М777. За сутки военные группировки «Днепр» выполнили свыше 50 огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 у населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, передает ТАСС.

    Напомним, Украина пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант, они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 04:58
    Взрыв произошел в Одесской области

    Мощный взрыв произошел в Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Рени в Одесской области Украины прогремел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    В Рени находится торговый порт, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на воскресенье уже сообщалось о мощном взрыве в Одессе.

    Коментарии (2)
    2 сентября 2023, 14:15
    В Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев

    Wyborcza: В Польше закрыли крупный центр для украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный центр для беженцев в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине в Польше закрыт по указу местных властей, там находились 300 украинских мигрантов, сообщило издание Wyborcza.

    Указ о закрытии центра для беженцев был издан главой региона Тобиашем Боченьским. Местные власти заявили, что  огромные площади торгового комплекса «Птак Экспо» в Надажине использовать для содержания украинцев нерационально, при этом самих украинцев о закрытии центра не предупредили, передает Ura.ru  со ссылкой на польское издание Wyborcza.

    Пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев, некоторые из них вернулись на Украину, о судьбе остальных ничего неизвестно.

    Между тем, в правительстве Варшавы оказались не в курсе закрытия центра.  Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт заявила, что с ними это решение не было согласовано.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев.

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