На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

Tекст: Антон Никитин

«Вы зашли на частую территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в Территориальный центр комплектации (ТЦК).

В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

«Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.