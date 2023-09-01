На Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что в документах есть термин «условно пригоден». Данилов считает, что необходимо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что когда в части попадают люди с условной пригодностью, то возникают некоторые недопонимания с командиром.

Для решения этого вопроса Совет нацбезопасности и обороны поручил разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы.

По данным украинского телеканала ТСН, ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения со службы, однако статус имеет другие особенности.

Ранее сообщалось, что на Украине перепроверят обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.