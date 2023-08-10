Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин
Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».
По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».
«А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.