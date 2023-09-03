После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.17 комментариев
На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
«Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин
Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».
Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.
Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.
Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.
Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.
Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.
Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.