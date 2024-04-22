После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.2 комментария
Песков: Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине
Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как указал Песков в эфире Первого канала, никакой мирной инициативы не было. По его словам, была только констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы, и это не была инициатива. «Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», – сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла. Кроме того, Лавров отметил, что Россия неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, тогда как Киев не единожды нарушал договоренности, поэтому веры им нет.