Песков: Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Песков в эфире Первого канала, никакой мирной инициативы не было. По его словам, была только констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы, и это не была инициатива. «Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла. Кроме того, Лавров отметил, что Россия неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, тогда как Киев не единожды нарушал договоренности, поэтому веры им нет.