Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.

При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.

Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.

Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.

Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконных наших регионов.

«То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.