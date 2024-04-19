Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.
При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.
Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.
Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.
Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконных наших регионов.
«То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.