Шри-Ланка способна открыть для БРИКС новые горизонты

Tекст: Ольга Самофалова

Посол страны в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что у Шри-Ланки есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, чтобы «обеспечить транспортную и продовольственную безопасность». Делегация Шри-Ланки обсуждает этот вопрос на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

С 1 января в БРИКС вошли пять новых членов – Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аргентина передумала вступать в организацию. Это первая волна расширения организации. На подходе, возможно, уже вторая волна.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, целый ряд стран подали заявки на присоединение к БРИКС. По его словам, рост числа стран, которые хотят так или иначе взаимодействовать с БРИКС, свидетельствует, что принципы объединения «близки широкому кругу стран, по сути – мировому большинству».

«Расширение союза стран БРИКС является стратегически значимым процессом в рамках фрагментации мировой экономики.

Примерная доля БРИКС и «Большой семерки» в мировой экономике составляет сейчас по 30%, то есть в ближайшее время развернется борьба за оставшиеся 40%, которые чисто гипотетически могут быть поделены между двумя лагерями стран.

Так, Аргентина в последний момент отказалась от вступления в союз стран БРИКС, выбрав западный блок. Однако Шри-Ланка, наоборот, рассматривает БРИКС и возможности получения дешевых природных ресурсов из России, удобрения, металлы и другое», – говорит Екатерина Новикова, доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Плеханова.

«Шри-Ланка на самом деле не такое маленькое и бедное государство по экономическим показателям, как это кажется исходя из сообщений СМИ об очередных социально-экономических проблемах или террористической угрозы на острове. Так, по показателю ВВП на душу населения Шри-Ланка занимает 120-е место в мире, и по этому показателю сравнима с уже входящими в БРИКС Индией и ЮАР. А по размеру ВВП по ППС Шри-Ланка является 60-й экономикой мира», – замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Поэтому, по ее мнению, было бы неправильно считать, что БРИКС, принимая эту страну в участники объединения, берет на свою шею балласт, который будет только попрошайничать, не обеспечивая никаких экономических выгод объединению в целом. Потенциальный новый член и союз БРИКС могут быть полезны друг другу.

«Шри-Ланка для союза стран БРИКС – это дополнительный рынок в 22 млн человек с потенциалом экономического роста в 5% ВВП в год», – отмечает Новикова.

«Основные статьи доходов бюджета Шри-Ланки – это туризм и экспорт текстиля и одежды. Но есть немало быстроразвивающихся стран, где основной статьей дохода тоже является туризм. Например, это Турция, которая в перспективе также может стать одной из участниц БРИКС», – говорит Мильчакова. Еще один важный экспортный товар – это кофе, чай, мате и пряности.

Кроме того, на Шри-Ланке добывают драгоценные камни – сапфиры, рубины и изумруды. «Шри-Ланка занимает первое место в мире по добыче и экспорту сапфиров. Для сравнения, по некоторым данным, второе и третье места в мире по добыче сапфиров занимают Индия и США. Точная информация об объемах добычи цветных драгоценных камней, кроме алмазов, не всегда доступна, а тем более в развивающихся странах», – указывает эксперт.

Крупнейшими торговыми партнерами Шри-Ланки являются в том числе члены БРИКС – Индия, Китай, ОАЭ и Россия.

«Для Шри-Ланки выгодно вступить в БРИКС, опять же, не для того, чтобы жить за счет кредитов стран-партнеров. Островное государство желает увеличить потоки туристов из дружественных стран, и такое намерение будет наверняка приветствоваться другими странами БРИКС. Здесь возможен взаимный обмен туристами, совместные проекты в строительстве гостиниц, дорог, туристической инфраструктуры», – считает Мильчакова.

Кроме того, Шри-Ланка, конечно, мечтает продавать еще больше своего текстиля и одежды на таких огромных рынках, как китайский, индийский, российский и бразильский. В декабре 2023 года представители Шри-Ланки обсуждали возможности экспорта продукции текстильной промышленности в Россию.

«Многие европейские компании ушли с российского рынка, но наша страна готова заполнить эти пробелы. У нас много компаний, в которых работает хорошо обученный персонал»,

– говорила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрем Лиянаге. Экспортеры одежды могут поставлять в Россию продукцию высокого качества по «приятным» ценам, но существует проблема таможенных пошлин, после уплаты которых цена становится «не слишком приятной» для российского потребителя, говорил резидент Ассоциации экспортеров одежды Шри-Ланки Индика Лиянахеваге. Стороны обещали выработать решения по таможенным тарифам.

«Вопросы продовольственной безопасности, снижения цен на продукты питания и сельхозпродукцию актуальны для многих стран БРИКС, поэтому поставки из новых стран – участниц объединения будут для БРИКС не лишними», – добавляет эксперт.

С другой стороны, Шри-Ланка импортирует топливо, нефть, а также изделия машиностроения, злаки, бумагу, фармацевтическую продукцию и т. д. «Шри-Ланка нуждается в крупных проектах «зеленой энергетики» и в поставках энергоресурсов, и в этой области она могла бы развивать сотрудничество с Россией. Кроме того, ей, как и многим другим партнерам по БРИКС, важно развивать собственные высокие технологии, и опыт партнеров, особенно таких стран, как Китай, Индия и Россия, ей будет особо важен», – считает Мильчакова.

Шри-Ланка уже импортирует российскую нефть. После того как в мае 2022 года на Шри-Ланке был объявлен дефолт, российские энергокомпании начали поставлять в страну более чем половину объемов нефти, потеснив нефть из ОАЭ. Однако поставки осуществлялись не напрямую.

В прошлом году посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге рассказала, что

страна получает российскую нефть через Индию и Ближний Восток, но хотела бы покупать ее напрямую у России.

Кроме того, Шри-Ланка запросила кредитную линию для закупки нефти, топлива и угля из России.

Также Шри-Ланка ведет переговоры с Россией по вопросам продовольственной безопасности и поставок удобрений. Экономика страны сильно пострадала не только из-за коронавирусных ограничений – поток туристов резко упал и следом приток валюты в страну. Удар был нанесен по сельскому хозяйству, так как бывший президент запретил импортировать химические удобрения и пестициды в надежде сократить расходы на импорт. Но это привело к печальным последствиям – в 2022 году урожайность риса в стране достигла почти 50-летнего минимума. Поэтому Шри-Ланке очень интересны российские удобрения для поддержания своего сельского хозяйства.

С Россией обсуждается также создание транспортного хаба на Шри-Ланке и развитие транспортной инфраструктуры на острове.

«Мы считаем, что Шри-Ланка может стать транспортным хабом для международной торговли, трансшипмента. Проект, который мы рассматриваем, связан не только со взаимной торговлей между странами, но и с дополнительными возможностями для транзитной перевалки грузов», – заявил на днях председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

В частности, речь идет о строительстве нового портового терминала по перевозке и трансшипменту контейнеров в глубоководном порту Хамбантота мощностью до 10 млн ДФЭ.

Планируется оценить грузопотоки, которые могут идти через Шри-Ланку, в том числе в сообщении с иранским портом Бендер-Аббас в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».

«Шри-Ланка становится замыкающим звеном в развитии транспортного коридора «Север – Юг», который включает в себя Россию, Каспий, Иран, Индию и Шри-Ланку.

Здесь же стоит отметить развитие всей необходимой инфраструктуры союза стран БРИКС, включая финансовую и логистическую», – говорит Новикова.

В целом, конечно, вступление в БРИКС дает дополнительные возможности развития для таких стран, как Шри-Ланка, и в ближайшее время таких экономик, желающих присоединения к союзу, будет больше, заключает Новикова.