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    7 марта 2024, 09:00 • Экономика

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС?

    Президент Владимир Путин поддержал предложение Союза экспортеров о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Эта тема может объединить страны, которые экспортируют четверть всей пшеницы в мире, почти 40% риса и 6% кукурузы, следует из расчетов РИА «Новости» по данным минсельхозов России и США.

    Россия в прошлом сельхозгоду экспортировала около 47 млн тонн пшеницы, или 22% от всего мирового экспорта. Другим крупным поставщиком пшеницы в БРИКС является Бразилия – на нее приходится примерно 1,3% рынка.

    Больше всего риса в БРИКС экспортирует Индия – на нее приходилось около 33,6% от мирового рынка в 2022-2023 сельскохозяйственном году. Еще порядка 3% поставлял Китай и примерно 2,3% – Бразилия.

    Кукуруза – еще одна культура, крупными поставщиками которой являются страны БРИКС. Так, на Бразилию в прошлом сельхозгоду приходилось 4,6% мирового экспорта, на Россию – 0,5%, на ЮАР и Индию – по 0,3%.

    Одновременно большая часть стран в БРИКС является еще и крупными покупателями зерна. Например, на Китай приходилось 6% мирового импорта пшеницы и 5% риса. Египет потребляет 5% всего импорта пшеницы в мире, а ЮАР и ОАЭ – почти по 2% риса.

    Зачем России создание этой биржи и пойдут ли за ней другие члены БРИКС?

    «На рынке сложилась интересная ситуация, когда, по сути, сами покупатели зерновых, в первую очередь ЕС и США, на своих биржах и назначают цены на продукцию, которую впоследствии приобретают. Такой подход выглядит по меньшей мере несправедливым,

    потому что покупателям в принципе невыгодно устанавливать высокие цены», – отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    «Зерно – это биржевой товар, и крупнейшие мировые биржи, прежде всего в США, являются важнейшим институтом рынка, который формирует уровень цен. Биржевая торговля наиболее важна для пшеницы и кукурузы. Современная биржа является фьючерсной, где, как правило, не происходит обращения реального товара, на него приходится обычно не более нескольких процентов биржевой торговли», – рассказывает Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ.

    По словам Новиковой, США уже тоже понимают, что больше не смогут контролировать рынок зерновых, как прежде. «Происходит постепенное разделение мировой экономики на два региона, ключевыми игроками которых являются Китай и США с основными торговыми партнерами вокруг. В связи с такой регионализацией инициатива России по созданию зерновой биржи может быть воспринята довольно позитивно странами – членами БРИКС, и уже в ближайшем будущем мы увидим, как такая биржа будет функционировать и взаимодействовать в рамках обновленной системы внешнеэкономических отношений стран», – считает Новикова.

    «Создание современной биржи, ориентированной на рынки стран БРИКС, позволит лучше «подстраивать» рынок и цены под ситуацию на рынках этих стран. Естественно, она не будет изолированной и будет влиять в том числе на мировой рынок в целом. Это может помочь сделать рынок более сбалансированным и устойчивым», – считает Данильцев.

    Впрочем, стоит понимать, что зерновая биржа стран БРИКС будет объединять на одной площадке не только экспортеров, но и импортеров. «Регулировать цены просто созданием биржи не получится, так как для этого необходимо объединение экспортеров в организацию по аналогии с ОПЕК+, чтобы можно было совместно ограничивать предложение на рынке», – поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Создать зерновую биржу БРИКС несложно, так как фактически это просто торговая площадка в интернете, на которую подтягиваются данные по объемам и стоимости фьючерсных контрактов на поставки зерновых, а сами культуры могут храниться либо на отдельном складе этой биржи, как, например, металлы на LSE или природный газ на хабе TTF в Нидерландах, или же оставаться на складах у самих импортеров и производителей, пока они не продадут контракт на их поставку», – говорит Чернов. Однако в быстрое появление такой биржи он не верит, так как страны столкнутся с множеством сложностей ее регулирования.

    Эксперты считают, что эту идею вполне могут поддержать все участники БРИКС. «Однако создание такой биржи в текущих геополитических условиях больше всего необходимо именно России, ведь это на ее долю приходится 22% мирового экспорта зерновых, которые находятся в зоне риска на фоне внешних ограничений.

    Создание биржи поможет России найти альтернативных импортеров на свою продукцию, что сейчас достаточно актуально для страны.

    А для других экспортеров создание биржи больше необходимо для возможности ее регулирования и извлечения большего дохода от продажи зерновых на спотовом рынке, чем по прямым контрактам между государственными компаниями», – считает Чернов.

    Он поясняет, что фьючерсные контракты на зерновые торгуются на Чикагской товарно-сырьевой бирже, однако наиболее крупные контракты на поставки зерновых заключаются между странами все-таки напрямую. И в контрактах может предоставляться значительный дисконт к биржевым ценам за счет увеличенных объемов поставок. «Россия в прошлом году установила минимальную цену отгрузки зерновых, из-за чего Египет закупил крупную партию пшеницы во Франции, хотя изначально планировал купить ее у РФ, поэтому в данном случае ценообразование вообще было искусственным», – отмечает эксперт.

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    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой

    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности

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