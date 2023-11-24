Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

Россия прекращает экспорт пшеницы ради контроля цен на хлеб

Tекст: Ольга Самофалова

Правительство запретило с 1 декабря по 31 мая 2024 года экспорт твердой пшеницы для стабилизации цен на нее. Также установили квоту на вывоз зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) из России в объеме 24 млн тонн, за исключением поставок в ЕАЭС.

Также утверждены льготы на отдельные виды мяса домашних кур. От уплаты ввозной пошлины в 2024 году освободят поставки мяса до 160 тыс. тонн. Это решение также направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке путем наращивания предложения.

Главный экспортный агропродукт России – это мягкая пшеница, а экспорт твердой пшеницы обычно небольшой. Ее используют для производства муки, хлебобулочных и макаронных изделий. При этом резкого скачка цен на эту продукцию в России не наблюдается, рост есть, но он ниже инфляции. Так, согласно данным Росстата, цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с конца декабря 2022 года по 20 ноября 2023 года подорожали на 4,44%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов увеличились в цене за тот же период времени на 4,83%, а макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта даже подешевели на 4,04%.

Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции – на 5%, при этом расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих себестоимости – например, роста транспортных тарифов на 35% с начала года и расходов на персонал на 25–30%, а также удорожания запчастей и сервисного обслуживания, заявили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»).

Однако власти решили действовать на опережение, так как видят риски для роста цен на хлеб и макаронные изделия.

В Минсельхозе объясняют, что в мире снизился урожай твердой пшеницы до 20-летнего минимума, из-за чего спрос на нее на внешних рынках резко вырос. И Россия начала удовлетворять этот подросший спрос: экспорт твердой пшеницы резко вырос. По оценке Российского зернового союза, с 1 июля по 20 ноября, то есть в новом сельхозсезоне, поставки твердой пшеницы выросли почти в 13 раз до 657 тыс. тонн. Россия поставляет такое зерно в основном в Италию и Турцию. При этом, по данным Минсельхоза, урожай твердой пшеницы составляет всего 700–800 тыс. тонн (в сравнении с общим урожаем пшеницы в 70–100 млн тонн).

Такой резкий рост экспорта угрожает формированием дефицита в самой России, что приведет к росту цен на твердую пшеницу внутри страны. Власти решили действовать уже на этапе рисков удорожания хлеба и макаронных изделий, чтобы не получилась ситуация, как с мясом кур и яйцами. По данным Росстата, оба эти продукта подорожали на треть за период с конца декабря 2022 года по 20 ноября 2023 года.

«Происходит это из-за того, что практически все для выращивания кур и яиц в России импортное. То есть помимо подорожания курса иностранной валюты необходимо учитывать и высокие темпы инфляции в ЕС, откуда преимущественно и поставляют оборудование, ветеринарные препараты, витамины, премиксы и даже частично корма. При этом в текущем году в некоторых регионах России прошла эпидемия птичьего гриппа, которая сформировала дефицит курятины на внутреннем рынке и сильно подстегнула цены к росту. Параллельно с этим спрос на курятину увеличивался на фоне сберегательной манеры поведения населения: россияне стали покупать ее чаще вместо говядины или свинины», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance. Меры правительства могут замедлить рост цен на мясо или даже привести к небольшой дефляции, не исключает он.

Запрет на экспорт твердой пшеницы также призван не допустить роста цен на хлеб и макаронные изделия. «Цены растут на фоне увеличения издержек предприятий из-за высокой инфляции в стране и подорожания топлива. Запрет на экспорт продукции из страны приводит к насыщению внутреннего рынка, а увеличение предложения на нем замедляет темпы роста цены, а в некоторых случаях даже приводит к дефляции. Так, недавно оптовые цены на топливо в России стали снижаться после введения запрета на экспорт нефтепродуктов из страны», – говорит Чернов.

Однако участники рынка такими ограничениями явно недовольны. «Производство твердой пшеницы – это сложный и затратный процесс. Запрет на экспорт – это контрпродуктивная мера, которая будет очень больно сказываться на производителях. Уже не один раз в истории было доказано, что всякие ограничения могут негативно влиять на стоимость зерна и муки, но при этом готовая продукция, скажем, печеный хлеб, макароны или хлебобулочные изделия, продолжают дорожать и не идут вслед за движением цен на сырье. Зерно падает в цене, мука – падает, а хлеб в цене только растет», – говорит генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

А вот выделенные квоты на экспорт зерновых с 15 февраля по 30 июня 2024 года, то есть до конца сельхозсезона, приятно удивили эксперта. Россия начала квотировать экспорт зерна с 2020 года. И раньше квоты были существенно меньше.

«Но надо отдать должное, если раньше квоты всегда были ниже экспортного потенциала, то сейчас квоты в 24 млн тонн – в рамках экспортного потенциала.

До начала действия квот мы успеем экспортировать порядка 40–42 млн тонн. Экспортный потенциал составляет 63 млн тонн на три зерновых товара: пшеница, ячмень и кукуруза, на которые устанавливаются квоты. И это потенциал с учетом вывоза в страны ЕАЭС, тогда как квоты не учитывают экспорт в страны ЕАЭС, с которыми нет таможенных границ», – объясняет Петриченко.

По его словам, система квотирования не будет угрожать мировому лидерству России по экспорту пшеницы, так как мы надолго заняли пьедестал. «Даже если бы квоту сделали меньше, то это тоже не угрожало бы нашему лидерству в экспорте пшеницы. В прошлом сезоне мы остались лидерами, хотя мы недоэкспортировали существенные объемы. По моим оценкам, первые три месяца этого сезона (июль, август, сентябрь) мы экспортировали примерно 6-7 млн тонн пшеницы прошлого урожая», – говорит гендиректор «ПроЗерно».