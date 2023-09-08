Украинские курицы взорвали рынок Европы

Tекст: Ольга Самофалова

Украинская курятина нанесла серьезный урон французским птицеводам, заявил газете Figaro председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

Прошлым летом Еврокомиссия установила нулевые пошлины на мяса птицы с Украины. Это стало причиной «взрывного роста предложения на рынке», территорию Франции «захлестнуло цунами из украинских куриных тушек». По словам Шеффера, произошло удвоение украинского экспорта куриного мяса в страны ЕС.

«В первые дни этого конфликта у нас на рынок поступало 10 тыс. тонн украинской курятины в месяц. А теперь поступает 20 тыс. Это действительно настоящий взрыв. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежний баланс по всему Евросоюзу», – жалуется Шеффер.

В 2022 году Еврокомиссия сделала политический жест в пользу поддержки Украины, убрав введенные в 2014 году квоты на экспортные товары с Украины. Эти квоты – наследие соглашения о создании зоны свободной торговли Украины и ЕС в рамках переговоров об Евроассоциации Украины, которые проходили в 2013-2014 годах. Зона свободной торговли оказалась свободной только формально, так как на практике для украинских товаров были введены ограничения.

«Для начала украинским продуктам надо было соответствовать европейским стандартам качества. Например, яблоки должны быть определенного размера, и чтобы достичь этого размера нужно было установить на Украине специальное оборудование и наладить сортировку яблок. Во-вторых, на украинский экспорт ввели квоты для защиты европейского рынка. Украинские аграрии эти квоты выбирали буквально в первые месяцы года. Квоты очень быстро заканчивались», – рассказывает экономист Иван Лизан.

В таком положении Украина жила вплоть до 2022 года, когда ЕС решил поддержать Украину путем отмены этих квот. «После отмены квот для сельского хозяйства Украины наконец-то наступила эпоха относительно свободной торговли с ЕС. Однако растениеводы наводнили рынок Европы своим зерном, да так, что в Восточной Европе подняли бунт. А теперь украинские производители мяса наводнили Европу еще и курятиной. Хотя на самой Украине история скорее такая: не доедим, но вывезем. Потому что статистика показывает, что 30% потребляемого мяса (всего, не только курицы) на Украине – это импорт», – говорит Лизан.



Эксперт предполагает, что наводнение Европы украинской курятиной могло произойти либо из-за того, что на Украине образовались излишки курятины, либо потому что на европейский рынок экспортировать ее стало намного выгоднее, чем сбывать внутри страны.

Европейские фермеры последний год активно жалуются на то, что Украина «выживает» их из бизнеса, банкротят. Особенно активно жаловались польские фермеры – на зерно, малину, клубнику с Украины. И Польше удалось добиться от ЕК запрета на экспорт зерна с Украины. Киев этим очень разочарован, и даже грозится подать на Польшу в суд ВТО.

«Я думаю, что дальше кто-то может еще на что-то украинское пожаловаться, и в следующем году ЕК вернет квоты на украинский экспорт, дав украинцам возможность экспортировать лишь немного больше, чем раньше. Потому что решение об отмене квот было чисто политическое»,

– считает Лизан.

Поддерживать годами экономически Украину в ущерб собственной экономике, которая и так трещит по швам, Европа не готова. Поэтому потихоньку европейская помощь будет схлопываться.

«Если в этом году на поддержку Украине выделяют 1,5 млрд евро каждый месяц, то в следующем году предусмотрено уже только 1 млрд евро в месяц. Финансовую помощь подрежут. И по квотам тоже все вернется на круги своя», – считает Лизан.

Однако французские птицеводы лукавят, когда винят украинскую курятину в недобросовестной конкуренции. Речь скорее идет о том, что в Европе расходы у фермеров больше, чем на Украине, и они банально проигрывают эту конкуренцию по абсолютно экономическим причинам.

«В Европе птицеводство – это, как правило, семейный бизнес. Каждая занятая в нем семейная фирма выращивает в среднем 40-50 тыс. кур. А с нами конкурируют украинские предприятия, где выращиваются в среднем 1, 8 млн кур. Мы с нашими украинскими конкурентами просто в разных весовых категориях, у нас разные модели бизнеса», – жалуется французский эксперт.

«Украинская курица побеждает, потому что у нас разные условия производства и разная себестоимость. Если мы возьмем цену, которую надо заплатить, чтобы произвести килограмм белого куриного мяса в Евросоюзе, то это будет 4,80 евро. А на Украине себестоимость того же килограмма будет 2,40 евро», – добавляет председатель Ассоциации.

Почему на производство куриного мяса Украина тратит в два раза меньше средств, чем в ЕС?

«Все очень просто – на Украине зерно дешевле. Главная статья расходов в животноводстве – это корма, так как скотина много ест. На Украине сейчас избыток недорогого зерна, особенно фуражного.

Так как украинцы вывозили первым делом продовольственную пшеницу, а фуражное зерно не знали, куда девать в прошлом году. Чем дешевле корма, тем ниже себестоимость готового продукта», – отмечает Лизан.

Важная статья расходов – это энергия. Более теплые страны имеют преимущества перед холодными. «В холодное время года птицу надо греть. Нужно поддерживать определенную температуру в птичнике, иначе птенцы погибнут. А тепло – это энергоносители – уголь, газ, электроэнергия. Допускаю, что дело еще и в тарифах на энергоресурсы», – рассуждает экономист. Наконец, на Украине более дешевая рабочая сила, чем во Франции. Все это, видимо, даже компенсирует расходы на дорогое инкубационное яйцо, которое Украина вынуждена импортировать.