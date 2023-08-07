Запад лишил Украину хлебных посевов

Украина теряет пахотные земли из-за срыва Западом зерновой сделки с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

После выхода России из зерновой сделки украинские аграрии намерены сократить посевные площади. Кроме того, производство зерна на Украине упало на 37% после начала СВО. Украинские агропредприятия IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы, причем первое планирует выращивать почти на треть меньше, сообщает Bloomberg.

«В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», – сказал гендиректор IMC Алекс Лисица. По его словам, урожай накапливается в силосных мешках на полях, поскольку его негде хранить. В то же время компания HarvEast заявила, что выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей.

Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала. Однако 4 августа МИД России заявил, что этот канал закрыт.

Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Однако верить ему нельзя.

«Выход России из зерновой сделки действительно влияет на структуру посевных площадей на Украине. Чем дольше Запад будет тянуть с выполнением своей части условий по сделке, тем хуже будет украинским агрохолдингам, а большинство фермеров, у которых немного оборотных средств, вообще могут разориться», – считает экономист Иван Лизан.

«Чтобы вырастить что-то сложнее подсолнечника, пшеницы и кукурузы, нужно перестроить всю производственную цепочку. Нужны инвестиции, техника, субсидии от государства и время. Никто не будет этим заниматься»,

– пояснил эксперт. «Украина за 30 лет довела свое сельское хозяйство до такого состояния, что единственными рентабельными культурами стали зерновые и масличные. На них приходилось до 80% экспорта. Для их выращивания не требовалось много людей и не нужно было развивать свое сельскохозяйственное машиностроение», – указал он.

«Этими культурами засеивались максимальные площади, затем на них загонялись высокопроизводительные западные комбайны с минимумом механизаторов, а убранное зерно сразу везлось в порты. Вся схема работала «с колес», потому что на Украине нет условий для хранения нескольких миллионов тонн зерна. В прошлом году с Украины вывезли 46 млн тонн сельхозпродукции, из них по морю – 32,8 млн тонн», – отметил аналитик.

«При этом по морю в рамках зерновой сделки Украина в месяц могла вывозить максимум 8 млн тонн. Без одесских портов – 4 млн тонн, а без дунайских – 2 млн тонн. По железной дороге и фурами Украина может вывезти максимум 2,5 млн тонн в месяц. А они уже намолотили 16 млн тонн. Получается, что в большинстве случаев убирать зерно с полей уже нет смысла. Сейчас закупочная цена на зерно ниже рыночной и иногда даже ниже себестоимости», – подчеркнул собеседник.

«Думаю, большую часть того, что засеяно сейчас, по инерции уберут. На Украине еще есть те, кто надеются, что зерновая сделка заработает. Но агрохолдинги уже корректируют структуру посевных площадей на Украине – меньше отдают под зерновые, больше – под подсолнечник, чтобы компенсировать потерю ушедших к России территорий и маслоэкстракционных заводов», – добавил спикер.

«Агрохолдинг Kernel – один из ведущих производителей подсолнечника – вообще планирует построить маслопровод в Польшу, чтобы по трубе поставлять масло в ЕС.

Кстати, агрохолдинги, судя по всему, в своих расчетах уже не учитывают те территории, которые или отошли России, или находятся на линии соприкосновения. У той же HarvEast до начала СВО было 29 млн гектаров пашни, а сейчас остался 21 млн гектаров», – рассказал специалист.

«Решения относительно выращивания пшеницы, ячменя и рапса, которые будут приняты в следующие несколько недель, действительно повлияют на урожай 2024 года. Это негативно отразится на доходах Украины и на мировых поставках продовольствия, поскольку страна до СВО входила в топ-5 мировых производителей пшеницы и контролировала около половины мирового рынка подсолнечника», – пояснил Лизан.

«Что делать Украине? В идеале – надо было вместе с Западом выполнять требования России в рамках зерновой сделки. Россия может за несколько недель разрушить «Геранями» все три дунайских порта – Рени, Измаил, Килия. Но пойти на условия России, особенно с точки зрения Запада, равнозначно капитуляции. Да и не факт, что Западной Европе нужно украинское зерно, а Восточная и вовсе от него отгородилась», – указал он.

«Также Украина может попробовать поставить системы ПВО и пробивать дорогу для экспорта силой. Но на это у нее нет ресурсов. Третий вариант – Европа могла бы предоставить Украине субсидии на перевалку зерна в европейских портах. Проблема в том, что доставка обойдется в 120–150 долларов за тонну, независимо от места доставки – Прибалтика или Хорватия.

Эти субсидии лоббирует Литва, которая два года назад «профукала» грузы из Белоруссии и теперь хочет компенсировать потери за счет Украины и ЕС»,

– отметил аналитик. «Интересно еще и то, что украинские чиновники и с недавних пор глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорят, что Россия провоцирует голод в странах Глобального Юга и подсаживает эти страны на свое зерно. Да, Россия занимает первое место по производству зерна, и что теперь? По логике Борреля она не должна его вывозить? Это такая же попытка переложить вину с себя на Россию, как и в ситуации с газом, когда Запад обвинил Москву в использовании энергоносителей в качестве оружия», – резюмировал собеседник.

«В целом политика Запада приводит к тому, что на Украине сокращается число специалистов, которые умеют удобрять, ухаживать за полями, собирать урожай. Это сказывается на обеспечении посевного фонда, техники, ГСМ. Кроме того, солидные площади пахотных земель заняли объекты тыловых военных служб. О сокращении пахотных земель говорили еще год назад, когда внешние условия для Украины были иные», – добавил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

«Но вообще через пограничный переход на украино-молдавской границе каждые несколько минут идет фура с зерном. Также с Украины зерно вывозится железнодорожными составами. А пенять на выход России из зерновой сделки Украине и Западу не нужно. Как и не нужно было возить военные грузы в якобы пустых трюмах специализированных судов, которые следовали на Украину в рамках этой самой сделки. В итоге не Москва, а Запад лишает Украину будущего урожая», – подчеркнул собеседник.