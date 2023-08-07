Запад лишил Украину хлебных посевов

  • ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    На Чонгарском мосту в Крыму после удара ВСУ образовались пробоины
    Уничтоживший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получил «Золотые Звезды»
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Кремль заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Новости
    09:45МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    09:42Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 человек

    Число погибших в результате прорыве Каховской ГЭС выросло после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщили в экстренных службах.

    09:29ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:15Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика

    Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала представительница юга России – 32-летняя Жанна Специальная.

    09:09В Находке задержали пытавшегося поджечь военкомат матроса

    Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил источник в силовых структурах Приморского края.

    08:58Раскрыта основная тема переговоров Путина и Эрдогана в августе

    Тема возобновления черноморской зерновой инициативы будет одной из основных тем на возможных очных переговорах российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщает местный осведомленный диписточник.

    08:49Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

    Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 млрд долларов – до 584,2 миллиарда, в результате страна уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами.

    08:40Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

    Российская система противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    08:31InfoBRICS: Зеленский не одобрит решения США тратить деньги на Тайвань

    Военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS выразил мнение, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

    08:24Цены на нефть незначительно снизились

    Мировые цены на нефть в понедельник незначительно снизились на фоне оценок инвесторами рыночных перспектив и новостей прошедших выходных.

    08:18УВЗ отметил 50-летие танка Т-72 модернизацией под нужды СВО

    Танк Т-72, который празднует 50-летний юбилей принятия на вооружение, не исчерпал модернизационный потенциал, сегодня его совершенствуют с учетом опыта спецоперации, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», где он был создан.

    07:56На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    07:39В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину

    Поддержку киевского режима американскими властями можно объяснить коррупцией семьи Джо Байдена, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году Вивек Рамасвами.

    07:24Доллар на открытии торгов поднялся выше 95,7 рубля

    Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 7 августа, вырос на 2 копейки, составив 95,71 рубля.

    07:19Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    7 августа 2023, 09:00

    Запад лишил Украину хлебных посевов

    Украина теряет пахотные земли из-за срыва Западом зерновой сделки с Россией

    Запад лишил Украину хлебных посевов
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские аграрии сокращают размеры посевных площадей и заявляют о нерентабельности своего бизнеса. Из-за этого в следующем году сократится и урожай пшеницы, и экспортные возможности Украины. В ЕС и Америке традиционно обвинили в этом Москву. Но в реальности Украина остается без хлебных угодий совсем по другим причинам.

    После выхода России из зерновой сделки украинские аграрии намерены сократить посевные площади. Кроме того, производство зерна на Украине упало на 37% после начала СВО. Украинские агропредприятия IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы, причем первое планирует выращивать почти на треть меньше, сообщает Bloomberg.

    «В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», – сказал гендиректор IMC Алекс Лисица. По его словам, урожай накапливается в силосных мешках на полях, поскольку его негде хранить. В то же время компания HarvEast заявила, что выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей.

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала. Однако 4 августа МИД России заявил, что этот канал закрыт.

    Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Однако верить ему нельзя.

    «Выход России из зерновой сделки действительно влияет на структуру посевных площадей на Украине. Чем дольше Запад будет тянуть с выполнением своей части условий по сделке, тем хуже будет украинским агрохолдингам, а большинство фермеров, у которых немного оборотных средств, вообще могут разориться», – считает экономист Иван Лизан.

    «Чтобы вырастить что-то сложнее подсолнечника, пшеницы и кукурузы, нужно перестроить всю производственную цепочку. Нужны инвестиции, техника, субсидии от государства и время. Никто не будет этим заниматься»,

    – пояснил эксперт. «Украина за 30 лет довела свое сельское хозяйство до такого состояния, что единственными рентабельными культурами стали зерновые и масличные. На них приходилось до 80% экспорта. Для их выращивания не требовалось много людей и не нужно было развивать свое сельскохозяйственное машиностроение», – указал он.

    «Этими культурами засеивались максимальные площади, затем на них загонялись высокопроизводительные западные комбайны с минимумом механизаторов, а убранное зерно сразу везлось в порты. Вся схема работала «с колес», потому что на Украине нет условий для хранения нескольких миллионов тонн зерна. В прошлом году с Украины вывезли 46 млн тонн сельхозпродукции, из них по морю – 32,8 млн тонн», – отметил аналитик.

    «При этом по морю в рамках зерновой сделки Украина в месяц могла вывозить максимум 8 млн тонн. Без одесских портов – 4 млн тонн, а без дунайских – 2 млн тонн. По железной дороге и фурами Украина может вывезти максимум 2,5 млн тонн в месяц. А они уже намолотили 16 млн тонн. Получается, что в большинстве случаев убирать зерно с полей уже нет смысла. Сейчас закупочная цена на зерно ниже рыночной и иногда даже ниже себестоимости», – подчеркнул собеседник.

    «Думаю, большую часть того, что засеяно сейчас, по инерции уберут. На Украине еще есть те, кто надеются, что зерновая сделка заработает. Но агрохолдинги уже корректируют структуру посевных площадей на Украине – меньше отдают под зерновые, больше – под подсолнечник, чтобы компенсировать потерю ушедших к России территорий и маслоэкстракционных заводов», – добавил спикер.

    «Агрохолдинг Kernel – один из ведущих производителей подсолнечника – вообще планирует построить маслопровод в Польшу, чтобы по трубе поставлять масло в ЕС.

    Кстати, агрохолдинги, судя по всему, в своих расчетах уже не учитывают те территории, которые или отошли России, или находятся на линии соприкосновения. У той же HarvEast до начала СВО было 29 млн гектаров пашни, а сейчас остался 21 млн гектаров», – рассказал специалист.

    «Решения относительно выращивания пшеницы, ячменя и рапса, которые будут приняты в следующие несколько недель, действительно повлияют на урожай 2024 года. Это негативно отразится на доходах Украины и на мировых поставках продовольствия, поскольку страна до СВО входила в топ-5 мировых производителей пшеницы и контролировала около половины мирового рынка подсолнечника», – пояснил Лизан.

    «Что делать Украине? В идеале – надо было вместе с Западом выполнять требования России в рамках зерновой сделки. Россия может за несколько недель разрушить «Геранями» все три дунайских порта – Рени, Измаил, Килия. Но пойти на условия России, особенно с точки зрения Запада, равнозначно капитуляции. Да и не факт, что Западной Европе нужно украинское зерно, а Восточная и вовсе от него отгородилась», – указал он.

    «Также Украина может попробовать поставить системы ПВО и пробивать дорогу для экспорта силой. Но на это у нее нет ресурсов. Третий вариант – Европа могла бы предоставить Украине субсидии на перевалку зерна в европейских портах. Проблема в том, что доставка обойдется в 120–150 долларов за тонну, независимо от места доставки – Прибалтика или Хорватия.

    Эти субсидии лоббирует Литва, которая два года назад «профукала» грузы из Белоруссии и теперь хочет компенсировать потери за счет Украины и ЕС»,

    – отметил аналитик. «Интересно еще и то, что украинские чиновники и с недавних пор глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорят, что Россия провоцирует голод в странах Глобального Юга и подсаживает эти страны на свое зерно. Да, Россия занимает первое место по производству зерна, и что теперь? По логике Борреля она не должна его вывозить? Это такая же попытка переложить вину с себя на Россию, как и в ситуации с газом, когда Запад обвинил Москву в использовании энергоносителей в качестве оружия», – резюмировал собеседник.

    «В целом политика Запада приводит к тому, что на Украине сокращается число специалистов, которые умеют удобрять, ухаживать за полями, собирать урожай. Это сказывается на обеспечении посевного фонда, техники, ГСМ. Кроме того, солидные площади пахотных земель заняли объекты тыловых военных служб. О сокращении пахотных земель говорили еще год назад, когда внешние условия для Украины были иные», – добавил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

    «Но вообще через пограничный переход на украино-молдавской границе каждые несколько минут идет фура с зерном. Также с Украины зерно вывозится железнодорожными составами. А пенять на выход России из зерновой сделки Украине и Западу не нужно. Как и не нужно было возить военные грузы в якобы пустых трюмах специализированных судов, которые следовали на Украину в рамках этой самой сделки. В итоге не Москва, а Запад лишает Украину будущего урожая», – подчеркнул собеседник.

    Главное
    Украина получила от Франции ракеты SCALP
    Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
    В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»
    Сенатор указал на разницу позиций России и США в вопросе применения ядерного оружия
    Экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня
    Москвичам пообещали 34-градусную жару

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер «Сиг». Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад лишил Украину хлебных посевов

    Украинские аграрии сокращают размеры посевных площадей и заявляют о нерентабельности своего бизнеса. Из-за этого в следующем году сократится и урожай пшеницы, и экспортные возможности Украины. В ЕС и Америке традиционно обвинили в этом Москву. Но в реальности Украина остается без хлебных угодий совсем по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............