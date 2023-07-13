В ЕС допустили подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к платежной системе SWIFT, сообщили источники в ЕС.

Источники пояснили, что это позволит осуществлять операции с зерном и удобрениями. При этом в Еврокомиссии пока не стали комментировать данную информацию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По словам Левина, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала.

Весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Сообщается, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в ней идет речь о расчетах через Россельхозбанк.