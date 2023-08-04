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    4 августа 2023, 18:00

    США захотели стать частью зерновой сделки

    США захотели стать частью зерновой сделки
    @ Bebeto Matthews/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Эти слова меняют в ситуации многое. Однако верить им нельзя.

    «Мы будем делать все необходимое, чтобы все могли беспрепятственно и безопасно экспортировать свое продовольствие и пищевые продукты, включая Россию. Мы хотим видеть эту продукцию на мировом рынке. Мы хотим, чтобы все получили выгоду от более низких цен». Так клялся госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ООН.

    Если Вашингтон готов взять на себя обязательства, по сути, это означает присоединение к сделке. К той самой зерновой сделке, из которой Россия вышла по причине того, что работала эта сделка только в одну сторону – в сторону обеспечения украинского правительства валютой от продажи зерна.

    Значительный гешефт получала и Турция. А вот Организация Объединенных Наций – четвертая сторона сделки и один из главных ее лоббистов – получала только претензии. По изначальной задумке, именно ООН должна была обеспечить беспрепятственный сельскохозяйственный экспорт из России, со стороны Запада зажатой санкциями.

    Гладко было на бумаге, но забыли про овраги: ООН не справилась. США и ЕС по-прежнему отказывались предоставлять гарантии, например, страховым компаниям, что те не попадут под вторичные санкции за то, что будут страховать российские зерновозы. Это только один из множества примеров «оврагов», с которыми столкнулись российские экспортеры.

    Теперь Вашингтон предоставить свои гарантии якобы готов. Причем заявление госсекретаря было сделано вскоре после публикации обращения президента России и лидеров стран Африки с призывом устранить все препятствия для экспорта российского зерна и удобрений – именно для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

    То, что не получилось (и, справедливости ради, вряд ли могло получиться) у ООН, по силе США. Очень плохо, что это так, но реальность есть реальность. Именно США – главный дирижер ведущейся против России экономической войны, так что их дирижерская палочка и впрямь волшебная.

    То, что 200 тысяч тонн российских удобрений заблокированы в морских портах Евросоюза, а не США, ничего не меняет: ключик все равно у американцев.

    Почему американцы вдруг передумали и приветливо помахали этим ключиком, будут спорить. Допустим, что так сложились внешнеполитические обстоятельства.

    Возобновление сделки выгодно многим странам мира – и союзникам США, и союзникам России. В первую очередь в возвращении к прошлому заинтересованы Украина и Турция, но и страны Африки тоже.

    То, что высвободившееся из-за сделки украинское зерно быстро скупили европейцы, а беднейшим странам почти ничего не досталось, правда. Но по базовым законам рынка это все равно снизило мировые цены на продовольствие, что для некоторых регионов мира является вопросом жизни и смерти.

    Их представители с этим вопросом – к России. Россия их переадресует к США. Они переадресуются, подписываясь под требованиями Москвы. Вашингтон оказывается в неудобном положении – и в свете борьбы за влияние в Африке, и с учетом некоторых особенностей правящей Демократической партии, опекающей движение BLM.

    Не случайно Блинкен расщедрился на свои обещания именно в штаб-квартире ООН, где – тут стоит отдать должное – действительно пытались увещевать США, исходя из интересов беднейших стран мира.

    Но дело в том, что верить этим обещаниям нельзя. По крайней мере, на слово, что и подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Во-первых, обращает на себя внимание предложенная Америкой последовательность действий. Блинкен «готов делать все необходимое» в том случае, если Россия вернется к сделке, а не для того, чтобы это случилось.

    Так не пойдет. Совести у Госдепартамента даже меньше, чем у профессионального мошенника Остапа Бендера, а потому «утром деньги, вечером стулья».

    Во-вторых, участие США в обеспечении вывоза российской сельхозпродукции должно носить юридически обязывающий для них характер. Например, через присоединение Вашингтона к зерновой сделке в качестве пятой стороны.

    Строго говоря, это тоже не гарантия. Но американская подпись все же чуть надежнее, чем американские слова.

    В-третьих, госсекретарь упомянул о беспрепятственном экспорте только продовольствия и пищевых продуктов. Для обеспечения мировой продовольственной безопасности этого явно недостаточно, как недостаточно и для обеспечения интересов России.

    «Овраги» должны быть ликвидированы также для российских удобрений и сельскохозяйственной техники, то есть того, что необходимо для производства пищевых продуктов.

    В противном случае это классический пример про рыбу и удочку: свободный экспорт рыбы при эмбарго на то, чем ее можно поймать. А с точки зрения экономической политики это пример закабаления беднейших, которым не позволяют стать богаче.

    Все эти три пункта, как представляется, носят неотменяемый характер. И являются предметом переговоров, которые будут более оперативными и успешными в том случае, если пройдут в российско-американском формате при посредничестве той же ООН. То есть – без подключения Украины, само присутствие представителей которой, как показывает практика, только все осложняет.

    В конечном счете Вашингтон должен не обещать, а сделать. Как показал целый год односторонней работы зерновой сделки, Россия держит свое слово даже тогда, когда ей это невыгодно. А слова представителей Госдепа стоят столь дешево, что ими можно разбрасываться где угодно, включая штаб-квартиру ООН.       

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