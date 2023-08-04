Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.3 комментария
Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине
В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.
Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.
В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.