Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

  • Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    28 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    22:49Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    22:34Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, а внешнеполитическое ведомство страны направило в содружество соответствующий запрос.

    22:27Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    22:06Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    21:57В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    21:48На фестивале Эритреи в Стокгольме пострадали более 50 человек

    Более 50 человек пострадали в ходе беспорядков на фестивале «Эритрея Скандинавия», полиция задержала около 100 человек, сообщило агентство France-Presse.

    21:37Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

    Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

    21:29Эксперт: Невыплата штрафов грозит Apple проблемами в России

    Если Apple не выплатит назначенные российским судом штрафы, то в отношении компании могут быть применены более серьезные меры. А «Википедию» нужно постепенно убирать из поисковой выдачи в Интернете, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Ампелонский. Ранее суд в Москве оштрафовал Apple и Wikimedia за отказ удалить фейки об СВО, причем в случае с Apple речь идет о подкастах.

    21:28Неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити»

    Около «Москва-Сити» неизвестный бросил в салон припаркованной машины неустановленный предмет, похожий на петарду, пострадавших нет, сообщили в префектуре Центрального административного округа.

    21:19Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    21:10МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС

    Делегация МАГАТЭ во время проверки не обнаружила противопехотные мины и другие боеприпасы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила спецкорреспондент «России 24» Ольга Курлаева.

    21:01Эксперт объяснил мотивацию бизнеса вкладываться в российскую промышленность

    «Западные «партнеры» сделали столько для давления на любых людей с российским гражданством, русскими корнями, что сейчас у них нет вариантов кроме как вкладываться в какие-то ближайшие страны или в Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В четверг Владимир Путин провел встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

    20:59Хуснуллин рассказал о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах

    В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях развернуты масштабные работы по восстановлению и строительству жилищных и инфраструктурных объектов, ход реализации проектов обсудил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.

    20:50ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    20:47Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

    «Не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида».

    3 августа 2023, 22:27

    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений

    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    «Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», – подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает ТАСС.

    Как уточняется, встреча состоялась 28 июля, а заявление опубликовано 3 августа.

    «Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны», – говорится в документе.

    Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.

    Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 18:24
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза

    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 14:04
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    По словам Путина, ранее различные ведомства обратились к нему с просьбой продолжить закупку автомобилей иностранного производства, передает ТАСС.

    «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.

    Коментарии (42)
    3 августа 2023, 01:58
    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Лидер мятежников Тчиани: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза не станут признавать новую власть в Нигере и потребовал восстановить конституционный порядок в стране.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

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    3 августа 2023, 14:31
    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина: Что ни делаем, получается автомат Калашникова

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    На встрече с главой государства выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказав об основных направлениях работы и упомянув, что недавно на предприятии разработали машину для инженерных войск. В ответ Путин в шутку процитировал экс-премьера России Виктора Черномырдина: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».

    Глава государства также отметил, что в последние годы Кировский завод после некоторых трудностей преобразился технологически и финансово, передает ТАСС.

    Кировский завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 03:25
    Части сотрудников посольства США предписано покинуть Нигер

    Госдеп предписал части сотрудников посольства США в Нигере покинуть страну

    Tекст: Ольга Никитина

    Части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей, сообщили в диппредставительстве.

    В документе сказано, что соответствующее предписание дал Госдепартамент США. Отмечается, что американское посольство в Ниамее временно сократило численность персонала. Оказание обычных услуг приостановлено. Посольство в настоящее время оказывает только экстренную поддержку гражданам США в Нигере, передает ТАСС сообщение диппредставительства Соединенных Штатов.

    Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Между тем МИД Франции сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что самолеты французских ВВС вывезли из Нигера почти 1 тыс. человек, включая 560 французов и граждан других стран. Уточняется, что это уже четвертый по счету самолет.

    Как сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, вскоре планируется отправка в Нигер пятого рейса.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

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    3 августа 2023, 13:41
    Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Путин: Основанный на дефиците кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Tекст: Алина Власенко

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Глава государства выразил мнение, что рост заработной платы на многих предприятиях вызван дефицитом рабочей силы, что плохо сказывается на положении малых и средних предприятий.

    «Я так понимаю, вы все-таки наиболее квалифицированных специалистов оттуда подтягиваете к себе. … В конечном итоге это будет подрывать экономику предприятий», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над этим. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

    Коментарии (7)
    3 августа 2023, 10:00
    В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Tекст: Алина Власенко

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.

    В то же время источник уточнил, что дата планируемого визита Путина в Турцию пока согласовывается, передает РИА «Новости».

    Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 13:18
    Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах

    Мантуров доложил Путину о замещении иностранных партнеров на российских автозаводах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.

    Почти каждому предприятию найдены российские бенефициары, которые подобрали индустриальных партнеров, сказал Мантуров Путину на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности, передает РИА «Новости».

    Министр привел примеры завода «Москвич», новой площадки АвтоВАЗа в Петербурге, восстановление работы «Автотора» в Калининграде, завода «Соллерс» в Татарстане.

    Российские торговые представительства сейчас есть в 78 странах, сказал Мантуров, сообщает ТАСС.

    За последний год открыто пять таких представительств. Они начали работать в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    3 августа 2023, 21:19
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания

    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    @ Benjamin Polge/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.

    Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.

    В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.

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    3 августа 2023, 14:19
    Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Базовые вещи в России должны быть отечественного производства, при этом отказываться полностью от импорта страна не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Он отметил, что «импорт тоже нужен». «Мы не можем и не должны от этого импорта в целом отказываться», – сказал Путин, передает ТАСС.

    При этом базовые вещи, которые «мы сами потребляем», должны быть российского производства.

    Также Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах.

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    3 августа 2023, 11:38
    Песков назвал Путина своим учителем

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    Песков назвал везением то, что 20 лет непосредственно находится вблизи Путина, который является для него учителем. «Это бесценный опыт для меня», – заявил Песков, слова которого приводит Telegram проекта «Мастерской Новых Медиа».

    Он также привел в пример то, как глава государства ведет переговоры, не всегда публичные, как отстаивает свою точку зрения. «Я действительно почерпнул очень много знаний», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество.

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