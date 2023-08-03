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Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна
Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений
Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.
«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», – подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает ТАСС.
Как уточняется, встреча состоялась 28 июля, а заявление опубликовано 3 августа.
«Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны», – говорится в документе.
Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.
Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.