  • Антонов рассказал, как поразило США решение России о поставках зерна Африке
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    Россия довела западную разведку до крайностей
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    30 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

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    Новости
    05:13Антонов рассказал, как поразило США решение России о поставках зерна Африке

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    04:47ПВО сработала в нескольких районах Крыма

    В нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

    04:41В ООН уклонились от комментария по поводу видео с расстрелом ВСУ мирных жителей

    Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел назвала «сильно отредактированным» видеозапись того, как украинские диверсанты расстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром, и отказалась комментировать его.

    03:53Захарова назвала фарсом позицию Запада по российскому зерну

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который выразил недовольство поставками российского зерна по сниженным ценам «уязвимым странам».

    03:31Выявлены военкомы ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР

    На территории Донецкой народной республики, которая временно находится под контролем киевского режима, выявлены военкомы вооруженных сил Украины, руководящие мобилизацией, сообщили в спецслужбах.

    02:56Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    02:41Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

    Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) объявил о прекращении полномочий послов республики, работающих в четырех государствах. Кроме того, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

    02:15Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    01:45Экс-президент Нигера выступил против военной интервенции в республику

    Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, высказался против любого внешнего военного вмешательства во внутреннюю ситуацию в республике.

    01:25В Польше пообещали продлить запрет импорта зерна с Украины

    Если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

    00:53Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    00:01Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

    Федеральный суд столичного округа Колумбия принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м.

    23:51Трамп заявил в суде о своей невиновности

    Дональд Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.

    23:42Песков напомнил о стремлении России не допустить войны на Украине

    Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот и там начали поднимать голову националисты, с которыми Донбасс не захотел жить в одной стране, был очень сложный момент, и Россия делала все, чтобы не допустить войны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    23:08Белый дом высказался против применения силы в Нигере

    Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    4 августа 2023, 05:13

    Антонов рассказал, как поразило США решение России о поставках зерна Африке

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как поразило США решение России о поставках зерна Африке
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 18:24
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза

    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

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    3 августа 2023, 18:50
    США ввели санкции против трех институтов РАН

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    Из санкционного перечня убрали принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву яхту Addiction, которая ходила под флагом Мальты, передает ТАСС.

    В отношении Института твердого тела РАН американские рестрикции уже действовали, санкции были введены из-за нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы.

    Ранее The Guardian писала, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

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    4 августа 2023, 02:56
    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Свергнутый президент Нигера Базум обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США
    @ Bernd Von Jutrczenka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    Базум в статье для газеты The Washington Post написал, что обращается к США и всему миру «в час нужды». Он заявил о необходимости вместе «сражаться за общие ценности», к которым политик отнес «демократический плюрализм и уважение верховенства закона», передает ТАСС.

    Переворот Базум назвал «трагедией для нигерийцев». По словам свергнутого главы Нигера, успех мятежников приведет к «катастрофическим последствиям далеко за границами» республики.

    Ранее в пятницу мятежники Нигера объявили о прекращении полномочий послов республики во Франции, США, Нигерии и Того. Также новые власти страны денонсировали военные соглашения с Францией и пообещали, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС).

    Со своей стороны Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, заявил, что свергнутый режим плохо управлял страной и сам пришел к власти в результате череды «выборных маскарадов».

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    3 августа 2023, 21:19
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания

    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    @ Benjamin Polge/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.

    Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.

    В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.

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    3 августа 2023, 21:57
    В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    Сообщается, что 26-летний Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайской разведке фото и видеоматериалы за вознаграждение, которое составило около 15 тыс. долларов, передает РИА «Новости».    

    Так, моряк украл планы военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежи радиолокационной системы, данные об охране одной из баз американских ВМС.

    Мужчине предъявили обвинение в сговоре и незаконном получении денежных средств, за это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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    3 августа 2023, 14:29
    МИД: Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии

    Tекст: Алина Власенко

    Возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии будет представлять серьезную угрозу для Москвы, и Россия учтет это в военном планировании, заявил директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев.

    Дипломат в интервью RTVI отметил, что в случае решения США разместить РСМД на территории Японии возникнет серьезная угроза для соседних государств, что потребует учета в том числе и в оборонной стратегии России касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк», 1 тыс. ракет Type12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвуковых ракет.

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    3 августа 2023, 22:27
    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений

    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    «Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», – подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает ТАСС.

    Как уточняется, встреча состоялась 28 июля, а заявление опубликовано 3 августа.

    «Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны», – говорится в документе.

    Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.

    Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

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    4 августа 2023, 02:41
    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов страны во Франции, США, Нигерии и Того

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) объявил о прекращении полномочий послов республики, работающих в четырех государствах. Кроме того, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

    Как сообщил по национальному ТВ представитель совета полковник Амаду Абдраман, прекращены полномочия послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

    Помимо этого, мятежники денонсировали соглашения с Францией в области безопасности и обороны. Речь идет о соглашениях, касающихся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме того, мятежники заявили, что ответ на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) со стороны новых властей Нигера будет немедленным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также в Нигере решили отменить комендантский час, действовавший с 26 июля.

    Ранее в Нигере приостановили вещание французских телеканалов и радио.

    Напомним, ЭКОВАС ранее пригрозило новым властям Нигера военными мерами.

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    3 августа 2023, 18:32
    В США запросили для россиянина Клюшина 14 лет заключения

    Гособвинение в США запросило для россиянина Клюшина 14 лет заключения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для российского гражданина Владислава Клюшина гособвинение в США запросило 14 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, соответствующее ходатайство опубликовано в базе суда Бостона (Массачусетс).

    Гособвинение запросило для Клюшина 168 месяцев тюрьмы, вынесение приговора запланировано на 7 сентября, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также обвинение потребовало назначить ему штраф в 5 млн долларов, возмещение ущерба на 8,3 млн долларов и разрешение на конфискацию активов, замороженных на Кипре.

    Напомним, Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии, он отказался от сделки со следствием в США. Его считают причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

    В феврале жюри присяжных признало его виновным по четырем пунктам обвинения.

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    3 августа 2023, 23:08
    Белый дом высказался против применения силы в Нигере

    Белый дом: США выступают сейчас за дипломатию по Нигеру, а не применение силы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Представитель Белого дома отметил, что США верят в дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере, в то, что посреднические усилия могут быть успешными. И на это, по словам Кирби, Вашингтон направляет свою энергию, передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты не вносили каких-либо изменений в готовность своих сил в Нигере. Также он отметил, что не принималось никаких решений о дальнейшем сотрудничестве с Нигером в сфере безопасности.

    Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.

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