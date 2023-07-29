Путин объяснил бесплатные поставки зерна странам Африки

Путин: Россия поделится с Африкой частью дохода от роста цен на зерно, прислав продовольствие

Tекст: Ольга Никитина

«Мы когда объявили о том, что выходим из зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли, чуть-чуть. Значит наши компании больше получат, а значит мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия бесплатно», – приводит его слова ТАСС.

Российский лидер отметил, что бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение ближайших трех–четырех месяцев. Россия, по словам президента, делает это, чтобы «беднейшие страны действительно не страдали, чтобы не было оснований нас обвинять в том, что это мы виноваты в бедственном положении беднейших стран» Африки. «Мы сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно, из гуманитарных соображений», – сказал Путин, уточнив, что Россия поставит африканским странам 25-50 тыс. тонн.

Кроме того, Путин отметил, что Россия остается лидером в мире по продаже пшеницы и удобрений. «По поводу того, что они помешают, наши недоброжелатели, ну они и так пытаются мешать, но ничего же не получается. А ведь на самом деле что происходит, да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные, но все же происходит, это все делают наши компании, работа-то идет, и мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы, номер один в мире, мы и так были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать, и по удобрениям», – сказал глава государства.

При этом Путин подчеркивал, что африканские страны не просят подачек.