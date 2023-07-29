Путин: Африка помнит голос СССР и автомат Калашникова

Путин: Африка помнит помощь СССР в ее освобождении, его голос и автомат Калашникова

Tекст: Ольга Никитина

«Ведущий голос – это хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова – гораздо эффективнее», – прокомментировал президент слова о том, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира и в том числе для Африканского континента, передает ТАСС.

«Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение», – ответил глава российского государства.

Российский лидер отметил, что африканские страны не просят подачек. «Более того, и на первом саммите, и потом в двустороннем формате между саммитами, и на этом многие говорили: «Мы не пришли просить», – сказал Путин.

По его словам, «это правда, не было ни одной прямой просьбы – дайте нам то, дайте это». «Нет, все стараются найти взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты», – добавил Путин.

Президент отметил, что на саммите Россия – Африка была «раскованная очень, дружеская» атмосфера. Он подчеркнул, что с Россией хотят работать. Глава государства добавил, что Россия должна сделать все, чтобы двигаться по данному направлению, передает РИА «Новости».

Африканский континент, по словам президента, в целом настроен к России в высшей степени дружественно и положительно, несмотря на разницу во мнениях в отдельных странах.Ранее президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами.