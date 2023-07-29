Путин подвел итог саммита Россия-Африка

Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

Tекст: Антон Никитин

Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами. Он также поблагодарил президента Республики Конго за то, что он принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

«Немногим более месяца назад здесь же, в Петербурге обсудили с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, и с вашим представителем возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия и Республика Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

«Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее», – сказал президент России.

Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.