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СМИ: Саммит Россия – Африка опроверг утверждения об изоляции Москвы
Magyar Nemzet: Саммит Россия – Африка опроверг утверждения о политической изоляции Москвы
Прошедший в Санкт-Петербурге саммит Россия – Африка опроверг заявления Запада о политической изоляции России и показал, как Москва использует дипломатические возможности в новой геополитической ситуации, пишет венгерская газета Magyar Nemzet.
Издание Magyar Nemzet отмечает, что хоть на саммите присутствовали лидера не самых влиятельных стран мира, «но в свете этого события трудно говорить о дипломатической изоляции» России. Газета отмечает, что африканские страны являются не только перспективными внешними рынками, но и важными голосами в международных организациях.
Газета пишет, что у России есть преимущества в Африке, где никто не скажет плохого о Москве, но «многие с болью вспоминают о колониализме Запада». По мнению журналистов, это еще больше усилит стратегические рычаги России, передает ТАСС.
Издание отмечает, что Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Африку, а также экспортирует на континент технологии.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва призвала увеличить долю расчетов в национальных валютах с Африкой, а также создать независимую финансовую инфраструктуру.