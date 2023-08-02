В каких странах Африки пока не любят Россию

  • Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Белый дом возмутился решением Fitch понизить кредитный рейтинг США
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Историк: Европа и США разрушили все достижения Потсдамской конференции
    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    Путин поздравил ВДВ с праздником
    Зеленский заявил о значительных разрушениях на юге Украины
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    44 комментария
    Новости
    13:15Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

    Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:14МИД решил рассматривать протесты Токио как вмешательство во внутренние дела

    Протесты Японии в отношении Курильских островов Москва будет расценивать как вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    13:12В Кремле оценили отказ кабмина России от предложения выйти из МВФ

    Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в Международном валютном фонде (МВФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:10В Подмосковье началась вторая смена форума «Территория смыслов»

    В Солнечногорске открылась вторая смена всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События.

    13:05Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    13:02Минобороны объявило о старте учений в Балтийском море

    В акватории Балтийского моря со 2 августа проходят военно-морские учения «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщило Минобороны.

    12:58Песков: Вопросом обвинений Трампа должны заниматься американцы, а не Россия

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку этот вопрос не входит в повестку дня Кремля.

    12:56Главу «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»

    Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский оштрафован судом на 200 тыс. рублей за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ-тематики без маркировки «18+».

    12:54Песков сообщил о начавшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводят телефонный разговор после перерыва в почти пять недель, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    12:48Песков: Идея создания расширенного аналога БРИКС не обсуждается

    Создание новой организации, более широкого аналога БРИКС, пока не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:45Экс-разведчик США: Россия каждый день становится сильнее, а Украина ослабевает

    Решения президента Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    12:41Въезд в Уфу перекрыли из-за человека с гранатой

    Башкирское МВД устанавливает обстоятельства происшествия на въезде в Уфу, из-за которого перекрыли дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

    12:38Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

    Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ выдали членам территориальной самообороны в Белгородской области.

    12:34Прокуратура начала проверку Виктории Боню на пропаганду наркотиков

    Прокуратура Москвы организовала проверку в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Сети, сообщил источник в правоохранительных органах.

    12:28В Чувашии найдено тело перевернувшегося на катере на Волге мужчины

    В Чувашии человек за рулем катера перевернулся в непогоду на Волге, найдено его тело, сообщили в МЧС России.

    2 августа 2023, 13:06

    В каких странах Африки пока не любят Россию

    В каких странах Африки пока не любят Россию
    @ REUTERS/Vincent Bado

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Нигер стал первой страной Африки, выпавшей из неформального антироссийского блока после саммита в Петербурге. Новые власти уже приказали приостановить поставки урана во Францию, а соседние Мали и Буркина-Фасо, где перевороты случились ранее, объявили о военной поддержке Нигера. Однако в Африке еще остались наши недоброжелатели.

    Например, это Кения – не слишком зажиточная, но спокойная, динамично развивающаяся и облюбованная туристами страна. Многие документалки о дикой природе саванн со львами и слонами снимают именно там – в заповеднике Масаи-Мара, а местная столица, мегаполис Найроби, является главным экономическим и культурным центром Восточной Африки. Саммит в Петербурге, в отличие от саммита 2019 года в Сочи, кенийцы проигнорировали. При этом их посол в Москве активно критиковал выход России из зерновой сделки, хотя поставки именно российского зерна в эту страну за год выросли в десять раз.

    Причина такой фронды – определяющее британское влияние, которое сохраняется до сих пор. Причем влияние не только экономическое. Британцы по-прежнему активно участвуют в подготовке кенийских войск и обучают там свои – специальным операциям в условиях тропического климата. Есть и особое американское присутствие – центр по подготовке военных медиков. Либерия, как и Кения, бойкотировала новый саммит и минимально участвовала в предыдущем. Но во многом другом эта страна – антипод Кении: одна из наиболее нищих, жестоких и как будто бы безнадежных, несмотря на выход к морю. Именно там похитили и пытали в тюрьме российского летчика Константина Ярошенко.

    Это уникальное государство было основано бывшими рабами, возвращение которых в Африку из Америки спонсировали плантаторы, чтобы вольные чернокожие не мутили воду. Переселенцы строили свою Либерию (то есть «землю свободы») по образу и подобию США, точнее – рабовладельческих штатов, только в рабстве, а впоследствии и в режиме сегрегации оказались местные племена.

    О том, как Либерия из глупой пародии на американское государство превратилась в кошмарную антиутопию, газета ВЗГЛЯД писала ранее. Внешнеполитическая ориентация на США носит там характер карго-культа и доводам разума не поддается.

    Сьерра-Леоне – еще один нищий и хронически неблагополучный угол по соседству с Либерией, которому не помогает доступ к Мировому океану. Только ориентируется это государство на Лондон. Старые английские деньги упрямо удерживают здесь свои позиции, хотя британские штыки охраняют местные власти от разнообразных повстанцев не особенно эффективно – как повезет. Везет в Сьерра-Леоне мало кому: две трети населения находятся за чертой бедности, более трети не умеют читать и писать. Но основными торговыми партнерами Сьерра-Леоне, благодаря проложенным португальцами и англичанами маршрутам, продолжают оставаться страны Европы. Правда, их постепенно вытесняет Китай.

    Во вторник в Сьерра-Леоне арестовали группу военных за подготовку государственного переворота. Возможно, прокитайского.

    Под британским влиянием находится и Ботсвана – малонаселенное, но крупное по площади государство с пышной природой и значительными залежами полезных ископаемых. Она стабильно входила в число африканских «кулаков» и считалась редкой на континенте демократией. Переворотов в Ботсване не было ни разу, в Африке всего семь таких стран.

    Нынешний президент Мокветси Масиси, пришедший к власти в 2019-м, – местный мажор, сын бывшего главы МИД и одного из «отцов-основателей». Учился в США преподавать английский язык. Предпочитает, чтобы его называли «доктором». Выбрал авторитарный стиль правления. Потворствует браконьерам. Легализовал охоту на слонов и раздаривает коллегам поделки из охотничьих трофеев.

    Ботсвана – единственная крупная африканская страна, которая проигнорировала оба саммита с российским участием: и в Петербурге, и в Сочи. И она явно заинтересована в сохранении ряда санкций, которые наложил на Россию Запад, в первую очередь как второй по значимости производитель алмазов после РФ.

    Лесото. Крошечная монархия на горе, со всех сторон окруженная территорией ЮАР. Когда-то – часть британского трона, теперь – самостийного, где отец, сын и мать из династии Сиисо сменяют друг друга в зависимости от настроений местных военных.

    Как и в бывшей метрополии, реальная власть принадлежит премьер-министру, которым прошлой осенью стал самый богатый человек страны Сэм Матекане. Его партия сенсационно выиграла парламентские выборы благодаря тому, что Матекане вложил в избирательную кампанию личные средства и пообещал «сделать Лесото снова великой» (не шутка).

    Источник богатств Матекане – торговля алмазами. Однако связывать неучастие его родины в обоих африканских саммитах в России с этим или с остатками британского влияния необязательно. Просто «африканской Сан-Марино», по уровню жизни близкой к Либерии, не особо интересна внешняя политика. Ее можно считать «довеском» к ЮАР, от которой Лесото всецело зависит.

    Также саммит в Санкт-Петербурге проигнорировали Маврикий и Кабо-Верде, а Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи (это официальное название страны) не участвовала и в сочинском. Все это маленькие по площади островные государства, где совокупно проживают менее двух миллионов человек.

    Правда, Маврикий считается самой благоустроенной и сытой страной Африки наряду с Сейшелами, хотя расположен в тысяче километров от ее берегов (Сейшельские острова, впрочем, еще дальше). В порядке очереди он успел побывать колонией Португалии, Нидерландов, Франции и Великобритании, причем Париж и Лондон до сих пор соперничают за влияние на острове.

    То же можно сказать о Гане: политически она близка к Лондону, а экономически к Парижу. На саммит в Петербург это крупное (более 30 млн человек) и среднезажиточное (благодаря добыче золота) государство прислало своего министра национальной безопасности, но в целом старается дистанцироваться от России.

    Кот-д’Ивуар ориентируется строго на французов и сильно зависим от их инвестиций, однако с Вашингтоном успел рассорился, а отношения с Москвой у него скорее хорошие. Берег Слоновой Кости (так название страны переводится с французского) считался одним из крупнейших торговых партнеров РФ в Черной Африке, благо стал серьезным игроком на нефтегазовом рынке и приютил офис «Лукойла». Кроме того, Кот-д’Ивуар, как и Гана, играет ведущую роль в выращивании сырья для шоколада – какао-бобов: на двоих у них 60% мирового производства.

    В общем, деньги есть, совместные проекты с Россией тоже есть. Но на петербургский саммит ивуарцы прислали весьма нетипичного представителя – посла страны в Германии. Судя по всему, комментарии российского МИД о давлении Запада, который препятствовал полноценному участию в саммите некоторых «африканских друзей России», касаются в том числе Кот-д’Ивуара.

    Экономико-политической экспансии России в Африку французы сопротивляются даже сильнее, чем англосаксы, но это легко понять – у них истерика. Собственное влияние Франции на континенте обрушается на глазах, а переворот в Нигере (он тоже бойкотировал саммит в РФ) Le Parisien без обиняков называет «худшим сценарием». Худшим именно для Франции, которая связывала с Нигером сохранение своих позиций на континенте, а не для беспросветно нищего Нигера.

    Стоит уточнить, что западноафриканский блок ЭКОВАС наполовину состоит из перечисленных выше и как бы критичных к России государств.

    Из ЭКОВАС планировалось сделать эдакий Евросоюз для бедных – с общей валютой, единым руководством и запрограммированной внешнеполитической лояльностью Западу.

    С единой валютой пока не получается – договорились только до общих туристических чеков. С лояльностью тоже, хотя у ЭКОВАС, как у ОДКБ или НАТО, есть единые вооруженные силы, призванные следить за порядком и препятствовать госпереворотам.

    За последние два года приостановлено членство в ЭКОВАС уже трех стран – Гвинеи, Буркина-Фасо и Мали, где произошли военные перевороты антизападного характера. Антизападные они прежде всего потому, что из-за несбывшихся надежд населения на лучшую жизнь тех же французов делают «козлами отпущения», как метко заметил экс-премьер Мали Мусса Мара в интервью агентству Bloomberg.

    Скорее всего, Нигер станет четвертым в этом списке. Вся тройка выступила в поддержку хунты, причем в Мали и Буркина-Фасо особо подчеркнули: если кто-то (а подразумевается ЭКОВАС и стоящая за ним франко-британская коалиция) рискнет на вооруженное вмешательство, они будут воспринимать это как агрессию против своих стран.

    Французы рискнут вряд ли – к большой западноафриканской кампании они не готовы, «не в форме». А потому продолжат действовать путем экономического шантажа и поощрения тех «контрпутчистов», которые пообещают вернуть взбунтовавшиеся полуколонии в парижское стойло.

    Страх позорного поражения – это то, что способно остановить Париж от новой военной операции, которых в истории французско-африканских отношений было несколько десятков. А вот вопросы морали – вряд ли.

    Полуживое доказательство этому – Республика Малави. Ее ряд экспертов также относят к числу нелояльных России африканских стран. И это при том, что именно Малави (а также Кении) достался подарок Москвы – груз бесплатных удобрений, которые зависли сперва из-за санкций, а после из-за того, что Запад отказался исполнять свои параметры «зерновой сделки».

    Парадокс объясняется просто. Малави не только бедная аграрная страна, доведенная до ручки более чем тридцатилетним правлением «их сукина сына» (то есть прозападного диктатора) Хастингса Банды. Это такая страна, где население буквально умирает от голода и критично зависит от помощи Запада и его институтов.

    То есть, пытаясь препятствовать сотрудничеству стран Африки с Россией, на Западе не брезгуют даже таким предметом шантажа, как голодающие дети и жизненно важные грузы.

    Уже поэтому многие указанные выше государства не стоит воспринимать как противников, а тем более как врагов Москвы.

    Это не враги. Наоборот, это жертвы настоящих врагов, прежде всего безалаберных французов. Британцы со своей зоной ответственности в Африке справляются лучше, пусть и благодаря вкладу прошлых поколений колонизаторов, а не таланту нынешних обитателей Даунинг-стрит.


    Главное
    В Кишиневе водитель протаранил ворота посольства России
    Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве
    Welt: Киеву придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
    Washington Examiner: Киев продолжает хамить в ответ на помощь Запада
    Главу «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ
    В Мытищах задержали четырех участников драки в Чехове
    Российские военные в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню ВДВ

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    В каких странах Африки пока не любят Россию

    Нигер стал первой страной Африки, выпавшей из неформального антироссийского блока после саммита в Петербурге. Новые власти уже приказали приостановить поставки урана во Францию, а соседние Мали и Буркина-Фасо, где перевороты случились ранее, объявили о военной поддержке Нигера. Однако в Африке еще остались наши недоброжелатели. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............