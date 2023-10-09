Цены на заправках взяты под контроль демпфером

Власти нашли способ сохранить низкие цены на топливо

Российские власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября демпфер в полном объеме. Коэффициент по демпферу повышается с 0,5% до 1%. Это означает увеличение размера компенсаций из бюджета для нефтеперерабатывающих заводов. Кабмину пришлось отыграть назад снижение по демпферу.

Кроме того, решено ввести заградительные пошлины на экспорт топлива из России для тех, кто его не производит, – в размере 50 тыс. рублей за тонну. Сейчас примерно столько же стоит тонна дизеля на оптовом рынке, поэтому экспортировать с такой пошлиной никто не будет. Кабмин убирает посредников с рынка. При этом власти разрешают экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам тем компаниям, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного.

«Фактически запрет на экспорт нефтепродуктов снимается, потому что разрешили экспортировать топливо, которое идет по трубопроводам в порты. А это основная артерия для экспорта. При этом количество экспортеров резко снижается. Для небольшого бизнеса возможности по экспорту закрываются. Теперь у нас останется фактически пять экспортеров дизельного топлива, то есть те самые вертикально интегрированные компании. Они получили эксклюзивные права на экспорт», – поясняет эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Наконец, третье решение кабмина – теперь нефтяники обязаны продавать на бирже минимум 15% бензина марки Аи-95 вместо 13% сегодня и 12,5% дизтоплива вместо 9,5%. Если первые два решения приняты в пользу нефтяников (они добились того, чего хотели), то третье решение – это то, на что власти заставили пойти нефтяников: на увеличение доли продаж на бирже. Впрочем, по словам Юшкова, согласиться на это нефтяникам было несложно, они и так уже продавали до 20% своего топлива на бирже, особенно летом.

Кабмин считает, что все эти решения позволят создать стимулы для насыщения рынка топливом, сдержат рост оптовых биржевых цен и тем самым удержат цены на АЗС на уровне, близком к инфляции.

Главное решение, конечно, касается изменения демпфера. Так как это основная причина роста цен на топливо. Весной власти приняли решение снизить вдвое демпфер с 1 сентября, и как только это произошло – разразился топливный кризис. Властям пришлось прибегнуть к самым жестким мерам – запретить экспорт топлива. Закончилось все неожиданно: кабмин просто отыграл назад – и вернул прежний коэффициент по демпферу.

Демпферные выплаты при текущем соотношении внутренних и экспортных цен будут стоить бюджету более 200 млрд рублей в месяц,

посчитал Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». По его мнению, правительство пошло на повышение демпфера, а не приняло альтернативные меры (квоты на экспорт или рост экспортных пошлин для всего экспорта), потому что решение необходимо было принимать быстро.

Что же такое демпфер, зачем его снижали и почему это привело к росту цен на топливо внутри России?

Демпфер – это такой механизм, который должен сохранять цены на российских АЗС низкими, даже когда на мировом рынке они растут. Государство как бы доплачивает нефтяным компаниям, чтобы российские цены на заправках не стали такими же высокими, как за рубежом. По сути, демпфер – это когда государство возвращает нефтяникам часть налогов, уплаченных ими же в бюджет. «Государство выплачивает нефтяникам разницу между ценой, которую мы хотим видеть на внутреннем рынке, и ценой, которую мы видим на внешнем рынке. То есть если увеличивать демпфер, то цены внутри России будут ниже, чем на мировых рынках. А если уменьшать демпферные выплаты, то цена на дизельное топливо в России будет приближаться к мировым ценам. Если государство дает мало, то нефтяники возьмут свое с потребителя», – поясняет Игорь Юшков.

«Когда весной объявили о том, что с сентября выплаты по демпферу сократят в два раза, это стало одним из главных факторов, почему цены в России стали подниматься. Компании, конечно, захотели добрать то, что им не будет доплачивать государство, за счет потребителя», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Почему весной было принято решение снизить выплаты по демпферу нефтяникам? «Потому что весной доходы бюджета оказались существенно ниже, чем планировалось.

Здесь очень важен общий экономический контекст принятия решения о снижении демпфера. В первой половине года цена на российскую нефть была очень низкой, а бюджет был сверстан исходя из средней стоимости нефти в 70 долларов за баррель.

Власти были озабочены проблемой дефицита бюджета, и Минфину дали карт-бланш для решения проблемы. И мы увидели повышение налогообложения для ряда отраслей. И тогда же было решено выплачивать из бюджета меньше денег нефтяникам. Весной в приоритете была именно макроэкономическая стабильность», – объясняет Игорь Юшков. Почему теперь решили вернуть демпфер? Минфин ожидал, что снижение демпфера позволит бюджету экономить 30 млрд рублей в месяц. Однако теперь ситуация с наполнением бюджета резко улучшилась. Мировые цены на нефть выросли, сократилась скидка на российскую нефть Urals (в сентябре ее стоимость выросла до 83 долларов за баррель), и рубль существенно ослаб.

«Так как сейчас доходы бюджета стали расти, на первый план вышла задача – стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Потому что



речь шла уже о социально-политической стабильности: люди каждый день заправляются и видят растущие цены на АЗС, возмущение растет, страдает и сельское хозяйство. Поэтому решено было вернуть демпфер к прежним объемам»,

– говорит Юшков.

Почему на топливном рынке произошел такой перекос? Потому что из-за роста мировых цен на нефть экспортировать топливо в рублевом выражении стало значительно выгоднее, чем продавать внутри России. Чтобы внутренние цены не начали расти в такой ситуации, доплата нефтяникам от государства должна была значительно увеличиться. Но в реальности выплаты по демпферу как раз наоборот – в два раза снизили. Не получив компенсации от государства, нефтяники «забрали» свое – стоимость топлива в России резко пошла вверх в оптовом звене. В рознице цены успели вырасти значительно скромнее, потому что власти жестко остановили этот процесс через запрет экспорта топлива.

Запрет сразу привел к снижению цен на бирже, в оптовом сегменте. Однако правительству надо, чтобы цены снизились и на АЗС. Проблема в том, как говорит Юшков, что заправки продают сейчас топливо, которое купили по высокой цене, и только через несколько недель до АЗС дойдет топливо по уже сниженной стоимости. Однако правительству важно, чтобы россияне увидели снижение цен на заправках здесь и сейчас. Это даст обоснование для отмены запрета на экспорт топлива.

Причем долгий запрет не выгоден никому – ни нефтяникам, так как придется сокращать нефтепереработку, так как складывать на хранение уже будет некуда, ни бюджету – так как сокращение экспорта означает снижение доходов от экспортной пошлины.

В целом механизм демпфера в том или ином виде есть во многих странах мира. И он не раз помогал сохранять цены на российских заправках от резких взлетов.

«В России демпфер начали применять еще в 2018 году, когда в начале лета резко подскочили сначала оптовые, а потом розничные цены на бензин и дизтопливо. На практике демпфер не всегда работал гладко. Это неудивительно, так как фактически демпфер – это административное регулирование цен на нефтепродукты, только более приближенное к реальным рыночным условиям, чем просто фиксация цен», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Она напоминает, что в 2018 и 2019 годах цены на бензин и дизель сдерживались за счет демпфера, и нефтяные компании при этом работали в хороший плюс. Однако в пандемийном 2020 году из-за обвала цен на нефть вся розничная торговля топливом работала в минус.

В 2021 и 2022 годах был положительный эффект от демпфера. Особенно это видно по 2022 году, когда инфляция росла в основном за счет роста цен на продовольствие, а вот цены на бензин оставались стабильными,

отмечает Мильчакова.

«В 2023 году цены начали расти, потому что их никто не сдерживал. Теперь возвращение демпфера с 1 октября наверняка позволит помочь хотя бы затормозить рост цен на топливо. Мы ожидаем, что средние цены на бензин и дизтопливо в России до конца года останутся на текущих уровнях, значительного роста не ожидаем», – говорит Мильчакова.

«На наш взгляд, в ближайшие недели оптовые цены на бензин и дизель имеют потенциал снижения еще на 10-15%, что стало бы уже комфортным для отрасли уровнем. На этом фоне розничные цены также имеют небольшой потенциал снижения до конца года (2-3%), что может позволить не допустить роста цен на АЗС по итогам года выше уровня инфляции», – считает Кауфман.