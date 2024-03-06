Российское зерно мешает французскому влиянию в Алжире

Tекст: Валерия Вербинина

Франция вновь потеряла свою бывшую колонию Алжир – на этот раз не в смысле территории и ресурсов, а в плане рынка зерна, который теперь занимает Россия. Тон, которым об этом сообщили европейские ресурсы, посвященные внешней торговле и анализу африканских рынков, является не менее примечательным, чем сам факт утраты перспективного рынка.

«Зерно: Россия сместила Францию с трона и утвердилась в качестве крупнейшего поставщика для Алжира», – такой заголовок красуется на сайте аналитического издания Econostrum.

«В Алжире Россия стала главным поставщиком пшеницы по итогам первых шести месяцев сезона 2023-2024… превзошла показатель Евросоюза, который привык быть главным поставщиком стран Северной Африки», – признает Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС (Ecofin), совещательный орган Евросоюза.

Аналитики Ecofin прямо не указывают, какое именно государство так жестоко обидела Россия, но секрета тут нет. Это Франция, некогда Алжиром владевшая и ожесточенно боровшаяся за контроль над ним. Вынужденная в конце концов оттуда уйти, Франция, однако, сумела перестроить отношения на новом уровне и стать одним из главных торговых партнеров своей бывшей колонии, в том числе в таком важном секторе, как поставки продовольствия. Но – лишь до последнего времени. Теперь этот статус (по крайней мере в том, что касается зерновых) у нее отбирает Россия.

И одной из причин происходящего, как ни странно, являются действия самих же французских чиновников, которые внесли изменения в спецификации зерна и в два раза повысили разрешенное содержание зерновых примесей – с 0,5 до 1%, что не вызвало энтузиазма у стран-импортеров.

Подлило масла в огонь и решение Национального агентства санитарной безопасности Франции запретить широко используемый инсектицид фосфин. Он не просто применяется при обработке зерна – власти стран Северной Африки (Алжир, Марокко, Тунис, Египет) требуют обязательное наличие такой обработки. В противном случае корабль, груженый зерном, могут вообще не принять.

Возможно, злую шутку сыграло еще недавно казавшееся прочным положение Франции как одного из крупнейших мировых экспортеров зерна: «Каждый год Франция поставляет на экспорт 11,5 млн тонн зерна, что приносит ей 3,8 млрд евро. Воспользовавшись уменьшением экспорта из Украины и России в результате военных действий, Франция отныне является четвертым экспортером зерна в мире», – писал Express. И такое положение было менее года тому назад.

Французские чиновники были уверены, что угроз для экспорта их зерновых не предвидится. Однако жизнь показывает, что кратковременно добиться некоторого положения на конкурентном рынке – это одно, а удержать его – совсем другое.

В итоге французское правительство все же отменило запрет на использование фосфина, но время было упущено. Зерно является критически важным продуктом, а попытки менять правила на ходу (ухудшение спецификаций, запрет базового инсектицида) не могли быть расценены импортерами иначе, чем как инструмент давления, тем более в свете непростых отношений между французскими и алжирскими властями.

Так, алжирский эксперт Хишам Хаддум не скрывает, что «экономические предпочтения перекликаются с политическими факторами», и Алжир опасается, что

«Франция будет использовать поставки зерна как фактор давления», в то время как дружественные отношения с Россией исключают этот момент.

Статистика говорит сама за себя. В октябре 2021 года Франция экспортировала в Алжир более 650 тыс. тонн мягкой пшеницы. Через год эта цифра составила уже 1,05 млн тонн. Однако в конце октября 2023 года французский экспорт зерна в Алжир рухнул, составив всего 157 тыс. тонн.

Тем не менее Россия сумела занять место французских экспортеров не только из-за ошибок французов. В мире немало поставщиков зерна, и чтобы увеличить поставки, приходится прилагать большие усилия. Еще год назад представители Российского зернового союза (РЗС) сообщали, что Россия готова обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице, а в 2022-2023 сельхозгоду африканская страна вошла в число лидеров по закупкам российской пшеницы.

«Алжир буквально ворвался в пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы, закупив ее 2,1 млн тонн против 28 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду», – отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Игорь Павенский, руководитель направления анализа внешних рынков компании «Русагротранс», говорит, что Алжир нарастил экспорт российской пшеницы до 1,6 млн тонн за семь месяцев сезона 2023-2024. Потенциал поставок по итогам сельхозгода составляет 3 млн тонн, в то время как емкость алжирского рынка составляет 8 млн тонн. «Помимо пшеницы, – отметил Павенский, – начались отгрузки ячменя, экспорт которого уже достиг в текущем сезоне 237 тыс. тонн. Импорт ячменя в Алжир в целом невысокий – 700-800 тыс. тонн в год – но Россия и на этом рынке стала первой».

А вот что пишет, к примеру, малийский портал Maliactu: «Решение (расширить поставки российского зерна) было принято для того, чтобы диверсифицировать источники поставок и гарантировать продовольственную безопасность страны. Российское зерно не только дешевле французского, но оно отличается и хорошим качеством… Потеря алжирского рынка является чувствительным ударом для Франции… Данная ситуация, скорее всего, повлияет на французское сельское хозяйство и негативно отразится на французской экономике. Тот факт, что Россия стала главным поставщиком зерна в Алжир, отражает изменение характера торговых отношений между странами. Не исключено, что данное изменение будет иметь важные геополитические и экономические последствия для региона».

Однако это еще не все. Часть алжирского рынка занимает экспорт твердых сортов пшеницы (также используется латинский термин «дурум»), и в этом сегменте традиционно доминирует Канада. Сейчас в России действует запрет на экспортные поставки твердых сортов, но, как считает Павенский, в будущем Алжир «также может начать приобретать дурум из России, цены на который существенно ниже, чем на дурум, поставляемый из Канады или США».

Иными словами, у российского зерна весьма хорошие перспективы в Алжире. А по оценке Федерального центра «Агроэкспорт», в перспективе экспорт продукции российского агропромышленного комплекса в эту страну может превысить 1,5 млрд долларов.