Возможно, спустя время находчивый историограф, рассказывая о военных действиях на Украине, назовет их «битвой против трех корпораций». Cargill, Dupont и Monsanto со штаб-квартирами в США прямо и опосредованно контролируют значительную часть украинских сельскохозяйственный угодий. И когда сторонники Трампа обвиняют действующего президента Байдена в том, что американская внешняя политика на Украине не имеет в своей основе экономических интересов, они откровенно лукавят. Такой интерес есть – и это украинский чернозем.

На днях МИД Франции сделал интересное заявление, связав в одном предложении возможное военное поражение Украины с перехватом Россией контроля над мировым зерновым рынком. О том, что Россия может взять под контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае поражения Украины, заявил недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Французский министр в данном случае, вероятно, просто выступил спикером от лица основных владельцев украинских черноземов, среди которых французские компании, в частности, AgroGeneration, занимают отнюдь не ведущую роль.

Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Плодородные почвы Украины составляют 9% от мировых запасов чернозема и 30% от европейских, охватывая почти 50% территории страны.

В 2020 году президент Зеленский подписал скандальный закон о рынке сельскохозяйственных земель, согласно которому последняя становилась товаром. Многие годы до этого на Украине действовал и многократно продлевался мораторий на куплю-продажу сельхозземель. С принятием закона был дан старт – пусть и с некоторыми ограничениями – концентрации земли в руках крупных украинских аграрных олигархов, среди которых «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, «Кернел» Владимира Веревского, «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка и другие.

Первые три года закон действовал преимущественно в пользу местного крупного бизнеса. Несмотря на формальный запрет покупки земли юридическими лицами, существовали лазейки, позволяющие это делать с небольшими издержками. Например, исключения делались для компаний, арендующих землю на протяжении минимум трех лет. Понятно, что именно украинские агрохолдинги выступали такими арендаторами и, соответственно, получили приоритетное право на покупку.

В свою очередь, украинские лендлорды, де-факто, выступали поросятами на убой. Они хорошо кормились и прирастали земельными банками с одной целью – продаться на выходе подороже иностранным грандам агробизнеса – уже упомянутым Cargill, Dupont, Monsanto, за которым в свою очередь маячат крупнейшие финансовые холдинги, в первую очередь – Blackrock и Vanguard. Украинские компании активно выходили на IPO или непосредственно продавали доли иностранцам.

В 2022 году издание Australian National Review сообщило о скупке тремя упомянутыми корпорациями 17 млн из 62 млн гектаров украинских сельскохозяйственных земель, то есть почти треть всей пахоты. Во всей Италии меньше пахотных земель, чем было куплено иностранцами на Украине.

Панические заявления Франции о возможном потере контроля над рынком зерна появились сейчас не случайно. Политическая конкуренция и давление общества, тем не менее, заставили Зеленского отложить вступление в силу основных положений закона о рынке земли. И вот 1 января 2024 года были сняты последние ограничения. Лазейки больше не нужны – юридические лица получили право покупать сельхозземли. Лимиты продаваемых наделов увеличены с 100 до 10 тыс. гектаров.

Появившиеся возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации на Украине. Если посмотреть на карту украинских черноземов, то обнаружим, что самые плодородные земли находятся в южной и центральной частях Украины, в том числе на землях, ставших частью России – Запорожская, Херсонская области, Донецкая Народная Республика. Наиболее плодовитые черноземы также расположены в Одесской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской областях.





Еще один важный момент. Владение землей без выхода к черноморскому побережью и портовым мощностям Одессы и Николаева бессмысленно. В этом смысле Одесса, не раз упомянутая Владимиром Путиным как исконно российский город, становится Альфой и Омегой решения вопроса о власти и собственности на Украине.

Украина, как и Россия, входят в пятерку крупнейших производителей и экспортеров зерна. Россия – номер один, Украина – на пятом месте. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, согласно оценке главы французского МИДа, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины, а также порты Одессы и Николаева. Судя по всему, Париж оценивает такую перспективу вполне серьезно.

Если данный прогноз сбудется, Москва получит инструмент влияния на мировую экономику даже более мощный, чем нефть и газ. Контролируя производство и экспорт зерна в черноморском регионе, Россия станет ключевым поставщиком продовольствия на мировой рынок, и уже сама сможет вводить санкции по поставке ключевого сырья в отношении недружественных государств.